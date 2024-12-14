На Мальдивах запретили вейпинг

«Начиная с завтрашнего дня на Мальдивах вступает в силу предписанный законом запрет на вейпинг», — говорится в материале издания.
Отмечается, что запрет вводится в соответствии с первой поправкой к закону о контроле над табаком, принятой парламентом страны 12 ноября. Президент утвердил поправку 13 ноября.
Согласно поправке, запрещается импорт, продажа, свободное распространение и использование электронных сигарет, устройств для вейпинга и изделий, предназначенных для использования с такими устройствами.
По данным агентства Синьхуа, за ввоз устройств для вейпинга будет предусмотрен штраф в размере около 3,2 тысячи долларов.