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На Мальдивах запретили вейпинг

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Власти Мальдивской Республики ввели запрет на вейпинг, он вступит силу с 15 декабря, сообщает местное издание Press.

Источник: © РИА Новости

«Начиная с завтрашнего дня на Мальдивах вступает в силу предписанный законом запрет на вейпинг», — говорится в материале издания.

Отмечается, что запрет вводится в соответствии с первой поправкой к закону о контроле над табаком, принятой парламентом страны 12 ноября. Президент утвердил поправку 13 ноября.

Согласно поправке, запрещается импорт, продажа, свободное распространение и использование электронных сигарет, устройств для вейпинга и изделий, предназначенных для использования с такими устройствами.

По данным агентства Синьхуа, за ввоз устройств для вейпинга будет предусмотрен штраф в размере около 3,2 тысячи долларов.