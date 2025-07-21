На любителя. Россиянам раскрыли неожиданную опасность шахмат

«Мы попробовали шахматы как часть терапии: 15 минут в день, без цели выиграть, только чтобы наблюдать за собой. Через пару недель он с удивлением заметил, что стал дольше удерживать внимание даже в рабочих задачах — и сам стал воспринимать шахматы не как “игру для зануд”, а как тренировку “внутренней тишины”», — добавила психолог.