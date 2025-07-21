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На любителя. Россиянам раскрыли неожиданную опасность шахмат

Играть в шахматы полезно: они могут стать отличной терапией для ума. Однако, как и любой другой инструмент, они не универсальны. Все зависит от характера человека, уровня тревожности и способа, каким он привык «переваривать» стресс, рассказала психолог Алиса Курамшина.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

В разговоре с ВФокусе Mail она сообщила, что для многих шахматы — это способ замедлиться, сфокусироваться. Они могут отвлечь мозг от переживаний и переключить внимание на логику и стратегию.

«Это как медитация, только с фигурами», — пояснила психолог.

Однако, если человек очень активный, импульсивный, ему может быть тяжело сидеть спокойно и просчитывать ходы. В таком случае шахматы скорее станут вызовом, чем утешением. Хотя, по словам Алисы Курамшиной, и это может сработать — по принципу «играю, чтобы тренировать терпение и внимание».

Чем шахматы могут быть полезны для психики:

  • стабилизируют внимание, помогают «приземлиться» в настоящем моменте;
  • активируют логическое мышление, что снижает уровень эмоциональной реактивности;
  • дают ощущение контроля и предсказуемости — это особенно важно при тревожности;
  • помогают безопасно «соревноваться» и выплеснуть напряжение;
  • стимулируют дофаминовую систему через поиск решений и победы.

Кому не подойдут:

  • гиперактивным людям шахматы могут показаться тягомотиной;
  • при выраженной тревожности они могут усилить страх ошибки;
  • если человек не умеет «проигрывать с пользой», игра может разозлить, а не успокоить.

Также Алиса Курамшина поделилась историей из практики. Она рассказала, что однажды к ней пришел клиент — 32-летний маркетолог. Он пожаловался на тревожность и прокрастинацию. Мужчина посетовал, что он все время сидит в телефоне, не может сосредоточиться.

«Мы попробовали шахматы как часть терапии: 15 минут в день, без цели выиграть, только чтобы наблюдать за собой. Через пару недель он с удивлением заметил, что стал дольше удерживать внимание даже в рабочих задачах — и сам стал воспринимать шахматы не как “игру для зануд”, а как тренировку “внутренней тишины”», — добавила психолог.

Таким образом, если хочется попробовать поиграть в шахматы, то стоит это сделать. Но с любопытством, а не с насилием над собой, подчеркнула эксперт.

«И если не зайдет — ничего страшного, это просто не ваш способ, а не “вы какой-то не такой”», — заключила Алиса Курамшина.

Напомним, ранее главный внештатный специалист психиатр Департамента здравоохранения Москвы сообщил, что шахматы могут защитить от деменции и снизить тревожность.