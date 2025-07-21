На любителя. Россиянам раскрыли неожиданную опасность шахмат

В разговоре с ВФокусе Mail она сообщила, что для многих шахматы — это способ замедлиться, сфокусироваться. Они могут отвлечь мозг от переживаний и переключить внимание на логику и стратегию.
«Это как медитация, только с фигурами», — пояснила психолог.
Однако, если человек очень активный, импульсивный, ему может быть тяжело сидеть спокойно и просчитывать ходы. В таком случае шахматы скорее станут вызовом, чем утешением. Хотя, по словам Алисы Курамшиной, и это может сработать — по принципу «играю, чтобы тренировать терпение и внимание».
Чем шахматы могут быть полезны для психики:
- стабилизируют внимание, помогают «приземлиться» в настоящем моменте;
- активируют логическое мышление, что снижает уровень эмоциональной реактивности;
- дают ощущение контроля и предсказуемости — это особенно важно при тревожности;
- помогают безопасно «соревноваться» и выплеснуть напряжение;
- стимулируют дофаминовую систему через поиск решений и победы.
Кому не подойдут:
- гиперактивным людям шахматы могут показаться тягомотиной;
- при выраженной тревожности они могут усилить страх ошибки;
- если человек не умеет «проигрывать с пользой», игра может разозлить, а не успокоить.
Также Алиса Курамшина поделилась историей из практики. Она рассказала, что однажды к ней пришел клиент — 32-летний маркетолог. Он пожаловался на тревожность и прокрастинацию. Мужчина посетовал, что он все время сидит в телефоне, не может сосредоточиться.
«Мы попробовали шахматы как часть терапии: 15 минут в день, без цели выиграть, только чтобы наблюдать за собой. Через пару недель он с удивлением заметил, что стал дольше удерживать внимание даже в рабочих задачах — и сам стал воспринимать шахматы не как “игру для зануд”, а как тренировку “внутренней тишины”», — добавила психолог.
Таким образом, если хочется попробовать поиграть в шахматы, то стоит это сделать. Но с любопытством, а не с насилием над собой, подчеркнула эксперт.
«И если не зайдет — ничего страшного, это просто не ваш способ, а не “вы какой-то не такой”», — заключила Алиса Курамшина.
Напомним, ранее главный внештатный специалист психиатр Департамента здравоохранения Москвы сообщил, что шахматы могут защитить от деменции и снизить тревожность.