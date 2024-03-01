На Луне предложили построить сейсмическую сеть

Прибор, называемый запросчиком, на одном конце волокна посылает лазерные импульсы по кабелю, которые отражаются от дефектов волокна и возвращаются к прибору. Когда волокно повреждается сейсмической активностью, исследователи могут изучить изменения в отраженных импульсах, чтобы узнать больше о возникающих сейсмических волнах. В одном кабеле могут содержаться тысячи датчиков.