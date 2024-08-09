На Луне построят «уличные фонари». Они будут выше Статуи Свободы

На Луне планируют построить «уличные фонари», которые будут выше Статуи Свободы. Частная компания Honeybee Robotics, входящая в состав Blue Origin Джеффа Безоса, получила финансирование от правительства США на реализацию этого амбициозного проекта. Основной целью этих фонарей является освещение лунной поверхности, что важно для будущих лунных миссий и исследований. Об этом сообщает портал LiveScience.
Совсем скоро Луна может стать местом для создания постоянных населенных пунктов и новой инфраструктуры. Однако прежде чем все эти проекты смогут воплотиться в жизнь, в первую очередь важно решить проблему освещения. Лунный день длится около двух земных недель. Ночь длится столько же, что представляет угрозу для будущих исследователей, зависящих от солнечной энергии.
Компания Honeybee Robotics предлагает решение в виде огромных лунных уличных фонарей, которые одновременно являются солнечными батареями. Проект, известный как LUNARSABER, уже был профинансирован Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).
Каждый фонарь будет высотой 100 м — выше Статуи Свободы (статуя до кончика факела — 46 м, с пьедесталом — 93 м). Такие размеры позволят лампам накапливать солнечную энергию в течение лунного дня и освещать поверхность мощными прожекторами в течение двухнедельной ночи. Высота фонарей также позволяет поднимать научное оборудование (камеры и устройства связи) на высокие точки для более эффективного наблюдения за лунной поверхностью.
Кроме того, у основания каждого фонаря будут установлены адаптеры питания для подзарядки луноходов и другой лунной инфраструктуры. Если несколько таких башен будут размещены в различных частях спутника Земли, они смогут создать первую лунную энергосистему, что существенно облегчит последующие миссии и исследования.
Освоение Луны становится все ближе. Сегодня лунные проекты уже не кажутся далеким будущим — ученые разрабатывают приспособления и аппараты, которые позволят проводить полноценные лунные миссии.
На 2026 год запланирован полет на Луну в рамках миссии Artemis III («Артемида III»). В рамках миссии космонавты попробуют вырастить на Луне растения. Программа получит название «Лунное воздействие на сельскохозяйственную флору» (Lunar Effects on Agricultural Flora — LEAF) — один из трех экспериментов, который будет осуществлен в ходе предстоящей космической миссии. Ожидается, что с его помощью удастся понять, могут ли привычные нам растения выдерживать космические условия. По мнению экспертов NASA, есть надежда, что эксперимент сможет сыграть важную роль в создании человеческих колоний за пределами Земли.
Ученые также уже присмотрели подземную пещеру на Луне, где можно было бы разместить научную базу. Она находится в районе Моря Спокойствия — именно здесь в 1969 году астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин высадились на Луне в рамках миссии «Аполлон-11». Площадь пещеры эквивалентна 14 теннисным кортам, а находится она на глубине 150 м.
До этого инженеры создали для космонавтов специальный скафандр, который превращает мочу в питьевую воду. Сейчас космонавты имеют лишь один литр воды в сумках для питья, что недостаточно для длительных выходов в открытый космос, которые могут продолжаться до десяти часов, а в экстренных случаях — до 24 часов.
А в перспективе на Луне может быть построено биохранилище, которое будет служить «резервной копией» для жизни на Земле. Оно будет защищено от изменений климата. Лунная среда, где всегда сохраняется низкая температура, а солнечный свет не проникает в глубокие кратеры, идеально подходит для сохранения образцов при температуре −196°C. Именно такая температура позволяет клеткам долго храниться в живом виде.