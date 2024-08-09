На Луне построят «уличные фонари». Они будут выше Статуи Свободы

На 2026 год запланирован полет на Луну в рамках миссии Artemis III («Артемида III»). В рамках миссии космонавты попробуют вырастить на Луне растения. Программа получит название «Лунное воздействие на сельскохозяйственную флору» (Lunar Effects on Agricultural Flora — LEAF) — один из трех экспериментов, который будет осуществлен в ходе предстоящей космической миссии. Ожидается, что с его помощью удастся понять, могут ли привычные нам растения выдерживать космические условия. По мнению экспертов NASA, есть надежда, что эксперимент сможет сыграть важную роль в создании человеческих колоний за пределами Земли.