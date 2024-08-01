На Луне построят биохранилище, которое станет «резервной копией» видов

На Земле уже существуют аналогичные проекты, такие как Всемирное семенохранилище на острове Шпицберген (Норвегия). Там хранятся замороженные семена для восстановления важных сельскохозяйственных культур в случае их утраты. Однако недавнее наводнение на Шпицбергене, которое случилось в 2017 году, показало, что даже такое спецхранилище не застраховано от воздействия погодных условий.