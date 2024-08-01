На Луне построят биохранилище, которое станет «резервной копией» видов

Ученые из Смитсоновского института предложили создать на Луне биоохранилище, которое будет служить «резервной копией» для жизни на Земле. По их мнению, это один из немногих способов сохранить биоразнообразие планеты в условиях глобального изменения климата или в случае катастрофы. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на BioScience.
Для защиты биологических образцов нужно место, где на них не смогут повлиять изменения климата. Луна является идеальным вариантом для этого. Именно там предлагается построить биохранилище, заполненное клетками и ДНК, которое поможет в клонировании и восстановлении исчезающих видов.
На Земле уже существуют аналогичные проекты, такие как Всемирное семенохранилище на острове Шпицберген (Норвегия). Там хранятся замороженные семена для восстановления важных сельскохозяйственных культур в случае их утраты. Однако недавнее наводнение на Шпицбергене, которое случилось в 2017 году, показало, что даже такое спецхранилище не застраховано от воздействия погодных условий.
Предлагаемое лунное биоохранилище будет защищено от изменений климата. Лунная среда, где всегда сохраняется низкая температура, а солнечный свет не проникает в глубокие кратеры, идеально подходит для сохранения образцов при температуре −196°C. Именно такая температура позволяет клеткам долго храниться в живом виде. Это важно, так как клонирование возможно только при наличии живых клеток.
Автор проекта, доктор Мэри Хагедорн признала, что проект может занять десятилетия, но она уверена, что он будет выполнен. Она также отметила, что необходимо продолжать сохранять и защищать биоразнообразие на Земле традиционными методами.
В освоении Луны заинтересована и Россия. В начале июня Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Ключевыми участниками проекта станут «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление. Реализовать его планируют в три этапа, которые подразумевают освоение Луны, расширение функционала модулей лунной станции и содействие международным партнерам при высадке человека на спутник Земли.
Строительство Международной научной лунной станции планируется завершить к 2036 году. Цель ее создания — изучение и использование Луны в мирных целях. МНЛС будет иметь возможность длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.