На Луне нашли комплекс пещер, пригодных для постройки базы

«Мы полвека предполагали, что подобные пещерные комплексы могут существовать на Луне, однако только сейчас нам впервые удалось доказать, что они на самом деле присутствуют на территории Моря Спокойствия. Это открытие стало возможным благодаря тому, что наш инструмент Mini-RF на борту зонда LRO получил радарные снимки этого региона Луны, в том числе и тех областей, где находится вход в эти пещеры», — пояснил профессор Трентского университета Лоренцо Бруццоне, чьи слова приводит пресс-служба вуза.