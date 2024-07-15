На Луне нашли комплекс пещер, пригодных для постройки базы

ТАСС, 15 июля. Итальянские и американские астрономы обнаружили на радарных снимках лунного Моря Спокойствия свидетельства существования достаточно крупного комплекса пещер длиной в несколько десятков метров. Эти пещеры можно будет использовать для постройки будущих лунных баз, сообщила в понедельник пресс-служба итальянского Трентского университета.
«Мы полвека предполагали, что подобные пещерные комплексы могут существовать на Луне, однако только сейчас нам впервые удалось доказать, что они на самом деле присутствуют на территории Моря Спокойствия. Это открытие стало возможным благодаря тому, что наш инструмент Mini-RF на борту зонда LRO получил радарные снимки этого региона Луны, в том числе и тех областей, где находится вход в эти пещеры», — пояснил профессор Трентского университета Лоренцо Бруццоне, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют ученые, за последние десятилетия ученые обнаружили на снимках поверхности Луны десятки темных пятен, которые потенциально могут быть входами в крупные пещеры, возникшие в результате движения горячих потоков лавы в первые эпохи существования Луны. Убедительных свидетельств в пользу этого не существовало, что порождало массу дискуссий о природе этих структур.
Недавно итальянские и американские ученые разработали алгоритм, который позволяет реконструировать форму объектов на поверхности Луны по радарным снимкам, полученным при помощи инструмента Mini-RF на борту зонда LRO или других межпланетных станций. Используя этот подход, ученые повторно изучили данные, которые были собраны Mini-RF еще в 2010 году во время изучения свойств Моря Спокойствия, на чьей территории в июле 1969 года совершил посадку экипаж «Аполлона-11».
Проведенные исследователями расчеты показали, что стенки одного из так называемых ямных кратеров, очень глубоких выемок на поверхности Луны, содержат в себе достаточно длинный и широкий проход, чья длина составляет порядка 25 до 77 м. Это свидетельствует о том, что в этой части Моря Спокойствия действительно присутствует пещерный комплекс, который, предположительно, представляет собой набор из лавовых трубок.
Это открытие, как отмечают астрономы, является особенно ценным с практической точки зрения, так как подобные пещерные комплексы являются идеальным местом для постройки лунных баз. Это связано с тем, что внутри подобных лавовых трубок наблюдаются значительно более стабильные температуры, чем на поверхности Луны, и при этом их они скрыты от действия космических лучей и ударов микрометеоритов под многометровым слоем пород, подытожили исследователи.