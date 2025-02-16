На льду Финского залива родились первые нерпята в этом году

Специалисты просят людей не приближаться к найденным детенышам нерпы: животных могут испугать запахи, а человеческие следы помогут хищникам обнаружить укрытие. Тем, кто случайно обнаружил брошенного детеныша, тоже советуют не приближаться к нему, а сразу же обратиться к спасателям по телефону и рассказать, где и в каком состоянии вы нашли животное — так ему с большей вероятностью удастся помочь.