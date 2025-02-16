На льду Финского залива родились первые нерпята в этом году

Одни из самых редких и занимательных жителей акватории Санкт-Петербурга и Финского залива — нерпы. Эти животные всегда притягивают взгляды прохожих и часто попадают в соцсети.
В то же время, соседство с человеком является источником постоянной опасности для нерп. Популяция балтийской кольчатой нерпы, подвида, обитающего в Финском заливе, за полвека сократилась с нескольких тысяч всего до 200 особей.
В феврале, как и каждый год, нерпы и тюлени производят потомство: на льду появляются крохотные нерпята и тюленята (правильно, кстати, называть детенышей нерп «щенками»). Про одного из первых малышей рассказала общественная организация «Фонд друзей балтийской нерпы»: он попал на фото и видео.
«Вот такое пушистое балтийское чудо живет с мамой на льду Финского залива в Курортном районе», — пишет Фонд в своем сообществе ВКонтакте.
В этом году животным не так просто вырастить потомство, как обычно: из-за высокой температуры лед на заливе тонкий, и нерпам нужно дольше искать подходящее место для создания дома.
Еще одну опасность для выживания потомства нерп и тюленей создают люди: в первую очередь, рыбаки. Нерпы — пугливые животные, поэтому непривычные громкие звуки и запахи, а также присутствие человека могут отпугнуть их от детеныша — после этого есть вероятность, что мама к малышу уже не вернется.
Выращивать щенка самка должна около полутора месяцев — в это время маленькие детеныши максимально уязвимы. Специалисты объясняют, что помочь детенышам или оградить их от других людей непросто: вмешательство тоже может испугать мать и заставить ее бросить малыша.
Чтобы помочь нерпам, участники фонда заранее расставляют искусственные укрытия, но пользоваться таким домиком для выращивания потомства будущая мама будет только в случае, если заранее выберет его сама.
Специалисты просят людей не приближаться к найденным детенышам нерпы: животных могут испугать запахи, а человеческие следы помогут хищникам обнаружить укрытие. Тем, кто случайно обнаружил брошенного детеныша, тоже советуют не приближаться к нему, а сразу же обратиться к спасателям по телефону и рассказать, где и в каком состоянии вы нашли животное — так ему с большей вероятностью удастся помочь.
С похожими проблемами сталкиваются тюлени в Финляндии: ранее рассказывали, как финские волонтеры строят для них домики (петербургские коллеги пишут, что активно перенимают зарубежный опыт).