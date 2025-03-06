На льду Байкала спасли растянувшуюся косулю

Встать сама молодая самка не смогла. Животное выручили государственные инспекторы Байкальского лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Специалисты донесли косулю до берега. К счастью, она не пострадала, с ней все в порядке. Самка не замерзла и не утратила подвижность. Оказавшись на берегу, она сразу же поднялась на ноги и умчалась в лес.
За последнюю неделю инспекторы Прибайкальского национального парка дважды выезжали на спасение косуль на льду озера. О животных, угодивших в беду, сообщали посетители.
Первую косулю заметили в районе поселка Большое Голоустное, но она сама встала и ушла. Инспекторы благодарят посетителей парка за внимательность и неравнодушие.
«Об оказавшихся в бедственном положении животных можно сообщить на горячую линию учреждения в Иркутске 66−22−92 или сотрудникам ближайшего лесничества национального парка», — добавили специалисты.
Кстати, недавно со дна Байкала извлекли статую рыцаря. Это произошло после проверки прокуратуры.