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На льду Байкала спасли растянувшуюся косулю

Утро молодой косулю началось с вынужденной «растяжки». Так закончилась ее пробежка по льду Байкала.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

Встать сама молодая самка не смогла. Животное выручили государственные инспекторы Байкальского лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Специалисты донесли косулю до берега. К счастью, она не пострадала, с ней все в порядке. Самка не замерзла и не утратила подвижность. Оказавшись на берегу, она сразу же поднялась на ноги и умчалась в лес.

За последнюю неделю инспекторы Прибайкальского национального парка дважды выезжали на спасение косуль на льду озера. О животных, угодивших в беду, сообщали посетители.

Первую косулю заметили в районе поселка Большое Голоустное, но она сама встала и ушла. Инспекторы благодарят посетителей парка за внимательность и неравнодушие.

«Об оказавшихся в бедственном положении животных можно сообщить на горячую линию учреждения в Иркутске 66−22−92 или сотрудникам ближайшего лесничества национального парка», — добавили специалисты.

Кстати, недавно со дна Байкала извлекли статую рыцаря. Это произошло после проверки прокуратуры.