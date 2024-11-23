На курорте Шерегеш открыли горнолыжный сезон

«Сегодня мы открываем горнолыжный сезон одними из первых в стране. Ежегодно это событие объединяет в Геше любителей горных лыж и сноуборда со всей страны. Ценители приезжают за уникальным катанием, многих притягивает праздничная атмосфера, которая сохраняется здесь на протяжении всего сезона. Качество отдыха в Шерегеше с каждым годом повышается, мы планомерно идем к тому, чтобы он был курортом мирового уровня», — сказал на открытии губернатор региона Илья Середюк.
Одновременно с открытием сезона был дан старт движению по новой автодороге в Шерегеше, которая ведет к сектору E. Автомагистраль протяженностью 2,5 км построили по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».
Ожидается открытие трех трасс на горе Асыр, кресельной канатной дороги и трассы для беговых лыж протяженностью в 1,8 км с пунктом проката. Новинкой сезона стала ферма альпак, которую в субботу посетили участники социального тура «Шерегеш для детей», организованного для детей из семей участников специальной военной операции из Таштагольского района.
Горнолыжный курорт «Шерегеш» — один из самых популярных в Сибири. За зимний сезон 2023−2024 годов там отдохнули около 2,5 млн человек со всей страны. Развитие горнолыжного курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше — строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.