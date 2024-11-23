На курорте Шерегеш открыли горнолыжный сезон

«Сегодня мы открываем горнолыжный сезон одними из первых в стране. Ежегодно это событие объединяет в Геше любителей горных лыж и сноуборда со всей страны. Ценители приезжают за уникальным катанием, многих притягивает праздничная атмосфера, которая сохраняется здесь на протяжении всего сезона. Качество отдыха в Шерегеше с каждым годом повышается, мы планомерно идем к тому, чтобы он был курортом мирового уровня», — сказал на открытии губернатор региона Илья Середюк.