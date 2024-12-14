На курорте «Эльбрус» открылся юбилейный 55-й зимний сезон

В прошлом зимнем сезоне, который продлился 208 дней, в Приэльбрусье отдохнули почти 500 тыс. человек. При этом март стал рекордным по посещаемости — более 103 тыс. туристов. Этот показатель превысил месячное количество гостей за всю историю «Эльбруса». Ежегодно легендарный курорт для своего отдыха выбирают более 800 тыс. отдыхающих со всей страны, добавили в Кавказ. РФ.