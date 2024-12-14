На курорте «Эльбрус» открылся юбилейный 55-й зимний сезон

НАЛЬЧИК, 14 декабря. /ТАСС/. Юбилейный 55-й горнолыжный зимний сезон на Эльбрусе открыт. Это событие отдыхающие и туристы отметили созданием ледяных скульптур и скоростным спуском с вершины. Старт сезона проводят в течение двух дней —
«На открытии сезона насыщенная спортивно-развлекательная программа с выступлениями артистов и активностями для всей семьи. Для самых маленьких — детская анимация с ростовыми куклами, соревнования по мини-хоккею, мастер-классы, интерактивные игры и розыгрыши. Праздничная программа проходит всех площадках курорта — на станциях канатных дорог можно послушать композиции оркестра бразильской самбы или научиться играть на барабанах и других ударных инструментах», — отметили в Кавказ. РФ.
Кавказ. РФ провел в преддверии старта большую работу: запущена новая система оснежения, информационный центр, смотровые площадки. В скором времени будет расширена зона катания — в эксплуатацию введут еще две канатные дороги в районе обсерватории на пике Терскол — кресельного и гондольного типа, а протяженность трасс увеличится до 23 км.
15 декабря здесь планируют массовую разминку на поляне Азау, соревнование за звание «Силача Эльбруса», интерактивные развлечения.
В прошлом зимнем сезоне, который продлился 208 дней, в Приэльбрусье отдохнули почти 500 тыс. человек. При этом март стал рекордным по посещаемости — более 103 тыс. туристов. Этот показатель превысил месячное количество гостей за всю историю «Эльбруса». Ежегодно легендарный курорт для своего отдыха выбирают более 800 тыс. отдыхающих со всей страны, добавили в Кавказ. РФ.