На Кубе выбоина превратилась в банановую плантацию

Около 70% дорог на Кубе находятся в «нормальном» или «очень плохом» состоянии. Некоторые улицы настолько плохие, что их сложно назвать функционирующими. Одной из таких является Эль-Серро в Гаване, которая прославилась растущей посреди нее банановой плантацией. Об этом пишет Oddity Central.
Городская выбоина образовалась из-за лопнувшей трубы, которую власти починили три года назад, однако дыру так и не заасфальтировали. В какой-то момент там начали прорастать растения, и одним из них стало банановое дерево. В результате яма превратилась в целую плантацию.
Один из местных жителей сказал, что многие хотят, чтобы власти заасфальтировали улицы, но пока банановое дерево плодоносит, люди этим пользуются, так как цены на еду очень высокие. За плантацией ухаживают и поливают ее ежедневно по три раза в день.
Никто не знает, как в выбоине оказались семена, но тот факт, что они выросли в большие деревья посреди улицы Гаваны, многое говорит о состоянии городской инфраструктуры.
Еще одна подобная достопримечательность находится в США, однако там не растут бананы. Вместо них в дыре установлено кресло.