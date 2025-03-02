На Кубе выбоина превратилась в банановую плантацию

Один из местных жителей сказал, что многие хотят, чтобы власти заасфальтировали улицы, но пока банановое дерево плодоносит, люди этим пользуются, так как цены на еду очень высокие. За плантацией ухаживают и поливают ее ежедневно по три раза в день.