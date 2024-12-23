На Кубани зафиксировали массовый выброс дельфинов

«Выброс считается массовым при условии, когда минимум двух китообразных (не пара мать + детеныш) выбросились в одном месте и в одно время. На прибрежной территории Краснодарского края такие случаи крайне редки. Это чрезвычайно тревожная ситуация!» — отметили в организации.
У двух найденных самок обнаружили кровь и пену в горле и дыхале. Были отобраны пробы для дальнейших исследований причин смерти. Ими могла стать острая интоксикация парами мазута или отравленной рыбой, водой, острая инфекция, а также внутренние травмы и контузии.
«Необходимо расследование, проведение вскрытия для выяснения точных причин смерти этих китообразных. Контролирующие органы поставлены в известность. Во время ЧС необходим протокол совместных действий», — добавили эксперты.
В минувшую среду в Анапе нашли первое тело погибшей молодой азовки. Судя по опубликованным кадрам, животное было полностью в мазуте и даже дыхало у дельфина было забито им. Еще одну мертвую азовку в мазуте нашли позже в Азовском море.
В воскресенье директор центра «Дельфа» Татьяна Белей рассказала РИА Новости о гибели еще одного дельфина на пляже в станице Благовещенской и восьми особей в Новороссийске, но, по состоянию на понедельник, кадры подтвердили гибель только семи азовок. Таким образом, с 15 по 22 декабря зафиксировали смерть десяти дельфинов, где причиной может быть разлив мазута.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть-239» с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.