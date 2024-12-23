На Кубани зафиксировали массовый выброс дельфинов

В воскресенье директор центра «Дельфа» Татьяна Белей рассказала РИА Новости о гибели еще одного дельфина на пляже в станице Благовещенской и восьми особей в Новороссийске, но, по состоянию на понедельник, кадры подтвердили гибель только семи азовок. Таким образом, с 15 по 22 декабря зафиксировали смерть десяти дельфинов, где причиной может быть разлив мазута.