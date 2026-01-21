Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани уволили мэра, засудившего пенсионерку за пост про коррупцию

Глава муниципального округа в Краснодарском крае Максим Бондаренко отправлен в отставку по инициативе прокуратуры. Об этом журналистам сообщила пресс-служба краевой прокуратуры, отметив, что чиновник утратил доверие.

Источник: Life.ru

В ведомстве уточнили, что отставка связана с нарушениями, выявленными в его деятельности. Бондаренко старательно скрывал от губернатора информацию о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Также он никак не работал над разрешением конфликта интересов при перераспределении земельного участка неразграниченной государственной собственности.

Прокуратура направила губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву информацию о выявленных нарушениях антикоррупционного законодательства главой района. Проверка показала, что Бондаренко действительно замешан в коррупционных схемах. На основании этих материалов губернатор обратился в Совет муниципального образования Приморско-Ахтарского муниципального округа с требованием об отставке чиновника. В среду после заседания комиссии Бондаренко был уволен.

Напомним, что Максим Бондаренко засудил 80-летннюю женщину, которая в интернете написала, что он «врёт как дышит». Суд посчитал это серьёзным оскорблением и взыскал с неё тысячу рублей в качестве моральной компенсации, хотя чиновник изначально требовал 300 000. Спустя несколько месяцев дома у главы Приморско-Ахтарского района прошли обыски, которые раскрыли интересные подробности о том, как он ведёт дела.