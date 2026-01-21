На Кубани уволили мэра, засудившего пенсионерку за пост про коррупцию

В ведомстве уточнили, что отставка связана с нарушениями, выявленными в его деятельности. Бондаренко старательно скрывал от губернатора информацию о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Также он никак не работал над разрешением конфликта интересов при перераспределении земельного участка неразграниченной государственной собственности.
Прокуратура направила губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву информацию о выявленных нарушениях антикоррупционного законодательства главой района. Проверка показала, что Бондаренко действительно замешан в коррупционных схемах. На основании этих материалов губернатор обратился в Совет муниципального образования Приморско-Ахтарского муниципального округа с требованием об отставке чиновника. В среду после заседания комиссии Бондаренко был уволен.
Напомним, что Максим Бондаренко засудил 80-летннюю женщину, которая в интернете написала, что он «врёт как дышит». Суд посчитал это серьёзным оскорблением и взыскал с неё тысячу рублей в качестве моральной компенсации, хотя чиновник изначально требовал 300 000. Спустя несколько месяцев дома у главы Приморско-Ахтарского района прошли обыски, которые раскрыли интересные подробности о том, как он ведёт дела.