На Кубани уволили мэра, засудившего пенсионерку за пост про коррупцию

Напомним, что Максим Бондаренко засудил 80-летннюю женщину, которая в интернете написала, что он «врёт как дышит». Суд посчитал это серьёзным оскорблением и взыскал с неё тысячу рублей в качестве моральной компенсации, хотя чиновник изначально требовал 300 000. Спустя несколько месяцев дома у главы Приморско-Ахтарского района прошли обыски, которые раскрыли интересные подробности о том, как он ведёт дела.