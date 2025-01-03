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На Кубани спасли более 2,5 тысячи птиц после крушения танкеров

Более 2,5 тыс. птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе в Краснодарском крае после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что тех птиц, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать в природу в Краснодаре и на территории Запорожско-Таманского заказника. Соответствующее решение оперштаб принял совместно с ведущими экспертами-орнитологами.

В центры реабилитации поступили 1 тыс. 622 птицы.

15 декабря в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Первое судно село на мель, были эвакуированы более 10 моряков. Второй танкер также оказался в бедственном положении, однако эвакуация его экипажа была отложена до утра из-за плохих погодных условий. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона, введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов.