На Кубани разработали первый капсулированный лечебный корм для рыб

Как отмечают ученые, использование в рационах лечебных кормов в виде капсул позволит сформировать поколение устойчивой к стрессам и инфекциям рыбы с более широкими возможностями изменения физиологического состояния, а также позволит решить вопрос с бактериальными заболеваниями, которые приводят к гибели рыбы в рыбоводческих хозяйствах. «Особенности этих капсул в том, что они могут быть изготовлены по заданным параметрам для любых рыб: лососей, карпов, осетров или сомов и обладают вкусом креветок, криля, крабов. Это важная инновация для фермеров-рыбоводов. Теперь лечение рыбы возможно осуществлять во время основного кормления», — пояснила руководитель центра.