На Крымском мосту введены новые ограничения

2 ноября стало известно, что водителей обязали заполнять анкету при ручном досмотре и проверке на сканере во время проезда по Крымскому мосту. В ней надо указать марку, модель, госномер транспортного средства, а также отметить, есть ли у авто электротяга. Если выяснится, что водитель пытается проехать на электромобиле или гибриде, на переправу его не пропустят, уточнил Telegram-канал Mash.