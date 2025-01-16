На крыльцо дома в Канаде упал метеорит: видео

В июле 2024 года Джо Велейдуму повезло дважды. Во-первых, он вышел из дома на несколько минут раньше — а во-вторых, камера наблюдения записывала все, что происходит.
С первым случаем везения все просто. Если бы Джо задержался всего на пару минут, его жизнь пошла бы совсем по другому пути (а может, и вовсе закончилась бы), ведь в этот момент прямо на крыльцо его дома прилетел метеорит из космоса.
Второе же обстоятельство считают крайне удачным астрономы: ведь запись падения, которой Джо спустя полгода поделился с миром была впервые записана со звуком.
Историей, которая произошла в городке Маршфилд на острове Принца Эдуарда поделилось канадское издание CBC.
Метеорит был совсем небольшой, размером с теннисный мяч. Как видно на записи, он почти не повредил крыльцо — но человеку бы явно не поздоровилось. «Окажись я там, он бы разрубил меня пополам», — не сомневается Джо.
Широкий резонанс истории принесло, конечно, видео: камера наблюдения запечатлела падение космического тела. Ученые уверены, что это первый случай, когда момент удара был заснят в таком хорошем качестве и со звуком.
«Это звук, которого мы прежде не слышали: с научной точки зрения, это настоящий прорыв», — уверяет Крис Херд, куратор коллекции метеоритов Университета Альберты. Сам метеорит Джо тоже передал университету, и ученые уже успели его изучить.
Сперва Велейдум решил, что его хотели ограбить, но благодаря записи с камеры понял, что все обстоит иначе. По совету приятеля мужчина собрал осколки метеорита и передал их ученым — всего он смог найти около семи граммов темной каменной породы.
Херд, курировавший изучение, подтвердил, что осколки действительно были метеоритом. По признанию ученого, ему тоже повезло: Крис планировал через 10 дней поехать в отпуск с семьей как раз на остров Принца Эдуарда — и теперь мог потратить его часть на то, чтобы заняться любимым делом.
В доме Велейдума ученый смог найти еще 88 граммов осколков. Состав породы, впрочем, был самым обыкновенным: космический булыжник состоял из хондрита, самой распространенной каменной породы в метеоритах, которые падают на Землю.
Камень получил название Шарлоттаунского метеорита в честь столицы канадского штата, которая находится совсем недалеко от Маршфилда.
Херд объяснил изданию, что метеориты входят в атмосферу со скоростью около 60 тысяч км/ч и постепенно замедляются из-за воздуха. В момент столкновения камень, судя по видео, имел скорость в районе 200 км/ч.
В осколках и следах столкновения, по словам ученого, ничего нового нет — а вот звук удара об искусственную поверхность действительно уникален.
«Это первый найденный метеорит на острове, и сразу такое необычное открытие!» — радуется ученый. По словам Херда, метеорит, вероятно, являлся частью пояса астероидов между Марсом и Юпитером, так что он проделал долгий путь перед тем, как попасть в Маршфилд.
Джо Велейдум же, хоть и не сомневается в ценности научного открытия, уверен: главная удача состоит в том, что посланец из космоса столкнулся с его крыльцом, а не с ним самим.
Ранее показывали другое зрелищное видео падения небесного тела: падающий спутник в небе над США превратился в огненный шар.