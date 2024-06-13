На Крите раскопали древнее сооружение, похожее на легендарный лабиринт минотавра

Об этом сообщается на официальном сайте министерства культуры Греции (YPPO).
Найденный комплекс диаметром около 50 метров состоит из восьми концентрических каменных колец с перегородками, образующими небольшие помещения. На постройку наткнулись в ходе земляных работ при строительстве радарной башни аэропорта.
Расположенное на самой вершине холма недалеко от города Кастелли древнее здание, судя по всему, имело две основные зоны: круглое здание диаметром 15 метров в самом центре и зону, образованную окружающими стенами.
Основываясь на стиле фрагментов керамики, обнаруженных во время раскопок, ученые ориентировочно датировали здание 2000−1700 годами до нашей эры. Это время относится к периоду минойской цивилизации.
Ученые отметили сходство постройки с лабиринтом критского царя Миноса, описанным в древнегреческих мифах. Согласно легенде, в лабиринте жил минотавр — чудовище с телом человека и головой быка.
Специалисты отметили, что «лабиринт» близ Кастелли, скорее всего, использовался для проведения ритуальных пиров с большим количеством еды, вина и других подношений. На это указывает множество костей животных, найденных на месте раскопок.