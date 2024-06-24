На Крите нашли лабиринт Минотавра

Находку обнаружили недалеко от города Кастелли во время работ по постройке башни аэропорта.
Археологи, работавшие на острове Крит, обнаружили древнее сооружение, которому около 4000 лет. Считается, что это лабиринт связан с легендой о Минотавре, сообщает Министерство культуры Греции.
В древности существовал миф о том, что жена царя Миноса родила Минотавра — ужасное существо с головой быка и телом человека. Минос содержал сына в лабиринте, время от времени кормил его девушками и юношами, которых присылал из Афин. Эта продолжалось до момента, пока в лабиринт не попал герой Тесей, который смог победить Минотавра и найти выход из сооружения.
По легенде, пристанище Минотавра находилось под землей в Кноссе. Однако современный лабиринт, обнаруженный недавно, расположен на вершине горы, в другой части острова.
Площадь здания составляет 1800 квадратных метров, и оно имеет форму лабиринта. Внутри расположены восемь колец с перегородками, которые образуют комнаты. Пространство разделено на две зоны, судя по диаметру, и заканчивается крышей. Также было обнаружено, что в центре лабиринта есть еще одно круглое здание, которое разделено на четыре сектора. Пока раскопки не завершены, но ученые предполагают, что оно будет еще больше, чем все остальные.
На месте раскопок были обнаружены керамические предметы и кости животных, которые использовались во время ритуалов подношения богам. Ученые утверждают, что здание относится к периоду минойской цивилизации: это примерно между 2000−1700 годами до нашей эры.
Автор: Елизавета Чеботарева