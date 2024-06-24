На Крите нашли лабиринт Минотавра

Площадь здания составляет 1800 квадратных метров, и оно имеет форму лабиринта. Внутри расположены восемь колец с перегородками, которые образуют комнаты. Пространство разделено на две зоны, судя по диаметру, и заканчивается крышей. Также было обнаружено, что в центре лабиринта есть еще одно круглое здание, которое разделено на четыре сектора. Пока раскопки не завершены, но ученые предполагают, что оно будет еще больше, чем все остальные.