На космодроме Куру во Французской Гвиане состоялся первый запуск ракеты Ariane 6

Первый полет Ariane 6 нельзя считать в полной мере коммерческим, однако в случае успешного запуска последующие миссии будут доставлять на орбиту оборудование для различных экспериментов и принадлежащие университетам и космическим агентствам микроспутники, а также две возвращаемые капсулы. Кроме того, в рамках полета будет испытана система многоразовой активации двигателей верхней ступени.