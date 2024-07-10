На космодроме Куру во Французской Гвиане состоялся первый запуск ракеты Ariane 6

Запуск был задержан на час из-за выявленных недочетов в системе сбора данных, пишет агентство Reuters.
Первый полет Ariane 6 нельзя считать в полной мере коммерческим, однако в случае успешного запуска последующие миссии будут доставлять на орбиту оборудование для различных экспериментов и принадлежащие университетам и космическим агентствам микроспутники, а также две возвращаемые капсулы. Кроме того, в рамках полета будет испытана система многоразовой активации двигателей верхней ступени.
Новая система позволяет запускать двигатель до четырех раз и должна не только расширить возможности по выводу аппаратов на разные орбиты, но и возвращать ступень на Землю сразу по завершении миссии, уточнили в агентстве.
Ariane 6 разработан компанией ArianeGroup, которая находится под управлением Airbus и Safran. Ориентировочная стоимость проекта составляет €4 млрд. Новый проект Ariane планировалось ввести в эксплуатацию в 2020 году, однако дата несколько раз отодвигалась.
До этого старт европейской ракеты-носителя Ariane 5 состоялся 6 июля 2023 года с космодрома Куру во Французской Гвиане. На орбиту были выведены германский спутник связи Heinrich-Hertz-Satellit и французский военный спутник SYRACUSE 4B.
Ранее, 14 декабря 2022 года, Ariane 5 стартовала с двумя европейскими спутниками и метеорологическим оборудованием. Космические аппараты связи Galaxy 35 и Galaxy 36 будут обеспечивать связь над Северной Америкой.