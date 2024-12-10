На космической станции в Китае завелись насекомые

Эксперты отмечают, что магнитные поля оказывают огромное влияние на живых существ на Земле. Магнитное поле нашей планеты защищает все живое от опасных комических лучей и других форм радиации, которые пронизывают космос. Также опасны вспышки на Солнце. Однако в глубоком космосе не будет никаких магнитный полей, которые смогли защитить людей в будущем. Китайская станция «Тяньгун» находится на низкой околоземной орбите, до которой распространяется защита магнитного поля Земли. В связи с этим исследователи создали внутри станции «субмагнитную среду, при этом сохраняя среду магнитного поля Земли», отмечает Чжэн.