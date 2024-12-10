На космической станции в Китае завелись насекомые

Как пишет Futurism, мушки отправились в свое путешествие на борту миссии «Тяньчжоу-8», которая ранее успешно состыковалась с орбитальной станцией. На насекомых исследователи хотят изучить эффект жизни за пределами гравитации Земли и магнитного поля планеты.
«Эксперимент призван помочь в изучении молекулярных механизмов насекомых. Также мы планируем изучить, как космос в целом повлияет на их биологические ритмы», — рассказал исследователь из Шанхайского института технической физики Чжэн Вэйбо.
Эксперты отмечают, что магнитные поля оказывают огромное влияние на живых существ на Земле. Магнитное поле нашей планеты защищает все живое от опасных комических лучей и других форм радиации, которые пронизывают космос. Также опасны вспышки на Солнце. Однако в глубоком космосе не будет никаких магнитный полей, которые смогли защитить людей в будущем. Китайская станция «Тяньгун» находится на низкой околоземной орбите, до которой распространяется защита магнитного поля Земли. В связи с этим исследователи создали внутри станции «субмагнитную среду, при этом сохраняя среду магнитного поля Земли», отмечает Чжэн.
Также ученые отмечают, что плодовые мушки в генетическом плане имеют много общего с людьми. Исследователям удалось полностью картировать геном этих насекомых. При этом плодовые мушки имеют короткий жизненный цикл всего в две недели, а самки откладывают сотни яиц за раз, что очень удобно для эксперимента. Кроме того, за насекомыми намного легче ухаживать, чем за млекопитающими, такими как лабораторные крысы.
В будущем исследователи планируют отправить на космическую станцию мышей, чтобы изучить их нервную систему, кости, мышцы, иммунитет и другие ключевые системы.
Ранее ученые рассказали, что магнитное поле Земли сдвинулось в сторону России. Специалисты связывают подобные изменения с магнитным Северным полюсом.