На Кольском полуострове обнаружены 4 древних поселения каменного века

Гресбакен (Gressbakken) — это единая археологическая культура, существовавшая в позднем неолите и бронзовом веке на арктическом побережье Фенноскандии от города Тромсё в Норвегии до города Йоканга в России (Мурманская область). Культура получила свое название по поселку на берегу Варангер-фьорда (самого восточного фьорда Норвегии). Культура отличается наличием яркого каменного и костяного инвентаря, а также характерными жилищами, которые представляли собой длинные прямоугольные или овальные сооружения, сильно углубленные в землю, с двойными очагами и боковой трубой, что позволяло круглый год жить на побережье холодного, но незамерзающего Баренцева моря.