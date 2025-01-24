На Кольском полуострове обнаружены 4 древних поселения каменного века

На территории Кольского полуострова в Мурманской области обнаружили четыре поселения каменного века. О находках сообщила пресс-служба Института истории материальной культуры РАН.
В 2024 году археологи завершили раскопки жилища, построенного 5 тыс. лет до нашей эры на реке Кумжа в губе Дроздовка (Мурманская область). Сообщается, что это единственное раскопанное жилище раннего неолита на Кольском полуострове.
Рядом с жилищем были найдены остатки традиционной саамской вежи (это старинное зимнее жилище саамов, коренного финно-угорского народа Северной Европы). В нем было обнаружено около 22 тыс. находок — от каменных орудий и отходов производства до фрагментов керамических сосудов.
Кроме того, на побережье Кольского залива была обнаружена стоянка раннего мезолита (9−8 тыс. до нашей эры) и сразу четыре поселения культуры Гресбакен конца неолита — начала бронзового века (3−2 тыс. до нашей эры).
Гресбакен (Gressbakken) — это единая археологическая культура, существовавшая в позднем неолите и бронзовом веке на арктическом побережье Фенноскандии от города Тромсё в Норвегии до города Йоканга в России (Мурманская область). Культура получила свое название по поселку на берегу Варангер-фьорда (самого восточного фьорда Норвегии). Культура отличается наличием яркого каменного и костяного инвентаря, а также характерными жилищами, которые представляли собой длинные прямоугольные или овальные сооружения, сильно углубленные в землю, с двойными очагами и боковой трубой, что позволяло круглый год жить на побережье холодного, но незамерзающего Баренцева моря.
По словам археологов, находки подтверждают, что Кольский полуостров подвергся мощному промышленному освоению. В древности на его берегах существовало немало поселений и стоянок, однако шансов сохранения их до наших дней практически не было.
«До 2022 года на Кольском заливе были известны лишь могильник бронзового века на Большом Оленьем острове и пара стоянок на острове Екатерининский. За последние три года нам удалось найти еще пять стоянок и шесть поселений с жилищами каменного и бронзового веков. Можно сказать, что это прорыв для Кольского региона», — сообщил руководитель Кольской археологической экспедиции ИИМК РАН доктор исторических наук Евгений Колпаков.
По его мнению, в ближайшие годы археологи смогут найти еще несколько археологических памятников в северной части Кольского залива. Кроме того, продолжаются работы по изучению петроглифов, то есть выбитых на скалах изображений на островах озера Канозеро. Это один из крупнейших комплексов наскальных изображений Фенноскандии неолита и бронзового века (4−2 тыс. до нашей эры).
Археологи уже много лет ведут раскопки на территории Кольского полуострова в Мурманской области. Ученые отмечают, что данный регион богат памятниками древности, многие из которых еще не открыты и не изучены. Большинство полевых исследований Кольской археологической экспедиции проводится в труднодоступных районах Севера. Добраться туда можно только на вертолете или морском транспорте.
До этого на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника в Вологодской области нашли фрагмент глиняного горшка возрастом 6 тыс. лет. Фрагменты горшков из глины сделаны во времена неолитической революции, в то время когда люди научились обжигать глину, превращая ее в твердое водонепроницаемое вещество. Это открытие позволило изготавливать прочную посуду, в которой можно было варить и жарить продукты, а также хранить их в течение долгого времени.