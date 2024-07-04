На кого учиться? Эксперт назвала, кто будет хорошо зарабатывать через 5 лет

Выбирая будущую профессию, родители и дети в немалой степени руководствуются тем, а станет ли она приносить доход. Кому работодатели будут предлагать высокие зарплаты через 5−6 лет, когда нынешние студенты закончат вузы?
Программисты в тренде
«Если смотреть на темпы цифровизации, которые набрала наша страна, то в течение еще как минимум 5−6 лет и даже 10 лет будут востребованы специалисты, связанные с информационными технологиями, — рассказала aif.ru главный научный сотрудник Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. — В этом сегменте очень высока доля именно частных компаний. Среди них есть и те, кто развивается максимально быстро. Им требуются подготовленные, креативные, умеющие учиться, наращивать свой потенциал кадры, и они готовы за это платить. Несмотря на конкуренцию между выпускниками, разницу в оплате труда по регионам России, в этой сфере сохранятся одни из самых высоких заработков».
Врачи и учителя нужны, но…
Также эксперт отметила, что через 5−6 лет по-прежнему будут востребованы работники здравоохранения: «С учетом трендов на поддержку семьи и рождения детей, а также поддержание здоровья в пожилом возрасте (население стареет), потребность в специалистах по лечению и диагностике, уходу, разработке компьютерных программ для здравоохранения не будет падать. Будет расти спрос на специалистов в области биологии, нейронаук и фармакологии».
Педагоги тоже будут нужны. «Это сегмент не только официального образования, но и всего, что его окружает, в том числе репетиторство, образовательные онлайн платформы, — продолжает эксперт. — Однако заработки в сфере образования очень дифференцированы. В официальном сегменте они невысоки при очень большой нагрузке. Так что, несмотря на востребованность, отнести педагогов к категории высокозарабатывающих людей вряд ли можно».
На инженерах сэкономят?
Примерно такая же ситуация с инженерами: спрос будет расти при невысокой заработной плате. «В промышленности невысока доля частного сектора, преобладает государственное участие. А сегмент исследований, разработок, стартапов в этой сфере у нас все-таки развиты пока слабо. Поэтому, несмотря на востребованность кадров в инженерно-технической сфере, в том числе связанной с ремонтом, эксплуатацией и обслуживанием оборудования, здесь будут предлагать не слишком высокие заработные платы», — отмечает Абанкина.
Еще одно направление, где сохранится спрос на специалистов, а значит, будут и вакансии, — транспорт и логистика.
«Но вряд ли эти сферы относятся к тем, где может быть серьезно повышена заработная плата, — считает эксперт. — Санкции за это время действовать не перестанут. Значит, придется по-прежнему изыскивать гораздо более длинные, дорогостоящие цепочки поставок, что ведет к увеличению издержек. Единственное, за счет чего можно как-то предупредить их слишком резкий рост — это экономия на заработной плате, на работниках».
Творческая индустрия: либо пан, либо пропал
Отдельного внимания заслуживает направление креативной индустрии. Это медиакоммуникации, дизайн, работа с наследием, все, что связано с VR-реальностью и индустриями анимации, кино
«Этот сегмент очень востребован, — считает Абанкина. — Но там очень много зависит от брендов, персональных имен. Оплата труда очень дифференцирована и, как правило, организована проектно. А потому — нестабильна. Это не повседневная занятость. В этой сфере могут быть как высокие заработки, так и совсем низкие».