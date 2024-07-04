На кого учиться? Эксперт назвала, кто будет хорошо зарабатывать через 5 лет

«Если смотреть на темпы цифровизации, которые набрала наша страна, то в течение еще как минимум 5−6 лет и даже 10 лет будут востребованы специалисты, связанные с информационными технологиями, — рассказала aif.ru главный научный сотрудник Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. — В этом сегменте очень высока доля именно частных компаний. Среди них есть и те, кто развивается максимально быстро. Им требуются подготовленные, креативные, умеющие учиться, наращивать свой потенциал кадры, и они готовы за это платить. Несмотря на конкуренцию между выпускниками, разницу в оплате труда по регионам России, в этой сфере сохранятся одни из самых высоких заработков».