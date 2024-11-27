На кладбище в центре Англии сделали платный вход

Кроме того, кладбище станет работать дольше: раньше оно работало с 9:00 до 17:00 в зимнее время и до 19:00 — в летнее. Владельцы пропусков же смогут в любое время задерживаться у могил до 21:00. Еще Тафт объяснил, что хорошо знает своих посетителей, и уже выдал 90 пропусков совершенно бесплатно тем из них, для кого новая финансовая нагрузка точно станет проблемой.