На кладбище в центре Англии сделали платный вход

Похороны — это печальное и очень затратное дело: в зависимости от ситуации нужно заплатить за гроб, за участок, за церемонию прощания и многое другое. Но, в конце концов, хотя бы вход на кладбище обычно бесплатный? Это досадное упущение — уверены в городе Лонгтон в британском Стаффордшире.
Городское кладбище Лонгтона называется Сад поминовения, и раньше его, как и большинство городских кладбищ, можно было посетить бесплатно. Теперь эта возможность осталась, но свободный вход на кладбище действует только с 9:00 до 15:00 в будние дни. В остальное же время желающим попасть внутрь придется заплатить.
Новостью поделилось местное издание StokeonTrent. VIP-пропуск в местный розарий стоит 10 фунтов (1400 рублей), а чтобы пройти к могиле или урне с прахом, нужно отдать 5 фунтов (700 рублей). Правила одинаковые для всех: проход является платным даже для родственников тех, кто похоронен на кладбище.
Впрочем, все не так просто.
Предприятие объясняет свою позицию так: «теперь здесь будет спокойнее и безопаснее для всех посетителей и родственников усопших». Правила начнут работать с 1 января.
Местные жители такому «подарку» на Новый год вовсе не рады, но владелец кладбища, Джейсон Тафт, объясняет, что решил сделать вход платным вовсе не ради наживы. Сейчас на кладбище 1300 могил — чтобы сделать пребывание на участке комфортным, он потратил дополнительные 8 тысяч фунтов на систему безопасности и надеется отбить затраты за счет пропусков.
Кроме того, кладбище станет работать дольше: раньше оно работало с 9:00 до 17:00 в зимнее время и до 19:00 — в летнее. Владельцы пропусков же смогут в любое время задерживаться у могил до 21:00. Еще Тафт объяснил, что хорошо знает своих посетителей, и уже выдал 90 пропусков совершенно бесплатно тем из них, для кого новая финансовая нагрузка точно станет проблемой.
«Мы не можем изготовить персональный ключ для каждого, чьи родственники захоронены на кладбище, зато теперь люди точно будут знать, что останки их близких в безопасности, а самим им на кладбище никто не помешает», — добавил Тафт.
Он также объяснил, что отсрочил правила до 1 января, чтобы все желающие смогли спокойно посетить могилы в Рождественские праздники без необходимости разбираться с новыми правилами в предпраздничной суете.
Ранее рассказывали о том, что бывает на неохраняемых кладбищах в Великобритании: там разбили надгробие Скруджа из фильма «Рождественская история».