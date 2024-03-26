На Кипре появились гигантские водяные клопы. Чем они опасны

На Кипре первыми громадных жуков заметили купающиеся. Они обратили внимание на грозный внешний вид особей и внушительные размеры — эти клопы достигают 12 см в длину. Пользователи стали размещать фото и видео загадочных созданий в соцсетях и пытаться выяснить, что же это за вид.