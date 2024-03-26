На Кипре появились гигантские водяные клопы. Чем они опасны

На Кипре появились гигантские водяные клопы Lethocerus. Разросшуюся на восточном побережье в 2020-м и 2021-м годах популяцию хищных жуков идентифицировали местные ученые. Среди них — Майкл Хаджиконстантис из Ассоциации по защите природного наследия и биоразнообразия Кипра. Результаты исследования приводятся в научном журнале Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa». Вкратце о нем рассказывают в блоге научного издательства Pensoft.
Гигантские водяные клопы обитают в прудах и водоемах с медленным движением вод. Они способны охотиться на беспозвоночных, рыб, черепах и птиц. Укусы таких насекомых очень болезненные. Ранее их популяции фиксировали в Турции, Израиле, Ливане, Сирии, Греции.
На Кипре первыми громадных жуков заметили купающиеся. Они обратили внимание на грозный внешний вид особей и внушительные размеры — эти клопы достигают 12 см в длину. Пользователи стали размещать фото и видео загадочных созданий в соцсетях и пытаться выяснить, что же это за вид.
По мнению ученых, вряд ли столь крупное насекомое на Кипре оставалось долгое время незамеченным. Особей могло перенести на остров ветром или морским течением. Другая гипотеза: на Кипр гигантские водяные клопы попали из-за сокращения пищевых ресурсов в других регионах.
Ранее в водохранилище Макги-Крик в Оклахоме заметили странных созданий. Некоторым пользователям они напомнили «яичные капсулы пришельцев из далекого космоса». Оказалось, что эти желеобразные шары — колониальные организмы мшанки. Они относятся к водным беспозвоночным и не несут никакой опасности для природы и людей.