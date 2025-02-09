На Кипре под шедевром Тициана нашли спрятанный портрет

Ранее неизвестный портрет был обнаружен под слоем краски знаменитой картины итальянского художника эпохи Возрождения Тициана. Открытие совершили исследователи из Лаборатории художественной характеристики Андреаса Питтаса при Кипрском институте, — пишет artnet.
Сообщается, что портрет находился под шедевром «Ecce Homo», на которой изображен связанный Иисус в терновом венце, стоящий рядом с римским чиновником Понтием Пилатом. На скрытой картине Тициан изобразил усатого мужчину с пером в руках, стоящего рядом со стопкой бумаг. Его личность неизвестна, поэтому специалисты назвали работу «Портрет неизвестного мужчины».
Это явно портрет банкира или юриста, то есть какого-то профессионала на его рабочем месте.
Сообщается, что первоначально исследовательскую группу попросили задокументировать сохранность картины. Однако во время работы с микроскопом эксперты заметили, что сквозь трещины на поверхности полотна проступали разноцветные пигменты. Тогда команда сделала рентген и убедилась, что под полотном «Ecce Homo» есть еще одно творение.
Исследователи отметили, что эта работа была похожа на «головоломку», так как во время работы возникало множество вопросов. Например, эксперты не сразу смогли установить, что Тициан намеренно перевернул портрет перед тем, как писать поверх «Ecce Homo». Предполагается, что это было сделано для облегчения процесса перерисовки.
Ранее рассказывали, что картина, купленная за $50, может быть утраченной работой Ван Гога.