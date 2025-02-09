На Кипре под шедевром Тициана нашли спрятанный портрет

Исследователи отметили, что эта работа была похожа на «головоломку», так как во время работы возникало множество вопросов. Например, эксперты не сразу смогли установить, что Тициан намеренно перевернул портрет перед тем, как писать поверх «Ecce Homo». Предполагается, что это было сделано для облегчения процесса перерисовки.