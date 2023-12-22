На картине «Мадонна с розой» нашли лицо, написанное не Рафаэлем Санти

Искусствоведам уж точно не надо долго представлять картину Рафаэля «Мадонна с розой». На ней изображен младенец Иисус Христос со своими родителями Марией и Иосифом, а также Иоанн Креститель в таком же юном возрасте. Но до сих пор знатоки живописи не предполагали, что лицо одного персонажа не принадлежит кисти итальянского мастера эпохи Возрождения.

Как рассказали исследователи в журнале Heritage Science, к проверке картины, которая находится в Музее Прадо в Мадриде, они подключили алгоритм, разработанный Хасаном Угейлом, директором Центра визуальных вычислений и интеллектуальных систем в Университете Брэдфорда.

Искусственный интеллект обучили на разных картинах Рафаэля, чтобы тот мог детально распознавать стиль художника, начиная с мазков кисти, цветовой палитры и оттенков. В результат точность, которой достиг ИИ, составила 98%.

В результате, когда алгоритм исследовал «Мадонну с розой», он обнаружил, что большая часть картины принадлежит кисти Рафаэля, но вот лицо Иосифа Обручника в левом верхнем углу писал другой человек — вероятно, ученик художника.

Что интересно, изначально ни у кого не возникало сомнений в том, что именно Рафаэль написал эту картину целиком и полностью. Только в XIX веке историки искусства начали в этом сомневаться и утверждать, что частично картина написана учениками художника. Причем больше всего сомнений вызывало именно изображение Иосифа — его как будто добавили позже, в последнюю очередь.

Находились и те, кто говорил, что на картине есть и другие части, над которыми Рафаэль не работал — например, нижняя часть. Но современный анализ показал: причин сомневаться в том, что все остальные детали «Мадонны с розой» принадлежат кисти Рафаэля, нет. Так что, похоже, вместо того чтобы выискивать другие несостыковки, лучше присмотреться к 11 примечательным деталям картины «Мадонна Конестабиле».