На карте мира появится новая страна

Во Франции достигнуто соглашение о создании нового государства Новая Каледония. Об этом сообщает Politico.
Соперничающие политические движения, определяющие будущее Новой Каледонии, объявили о заключении соглашения, которое предоставит заморской территории Франции широкую автономию.
Соглашение предусматривает создание отдельного гражданства Новой Каледонии и передачу новому государству полномочий в сфере международных отношений. Однако отмечается, что страна не будет полностью не зависимой от Парижа.
Для вступления в силу документ должен пройти голосование во французском парламенте и быть одобрен на референдуме жителями самих островов.
Новая Каледония, архипелаг в Тихом океане, является французской территорией с 1853 года. Изначально использовавшаяся как место ссылки для заключенных, Новая Каледония постепенно стала развиваться благодаря богатым запасам никеля. Местное население, канаки, долгое время боролось за признание своих прав и расширение автономии.
Вопрос о независимости Новой Каледонии поднимался неоднократно. В 2018, 2020 и 2021 годах на островах проходили референдумы, на которых большинство жителей высказались против полной независимости от Франции.