На карте мира появится новая страна

Новая Каледония, архипелаг в Тихом океане, является французской территорией с 1853 года. Изначально использовавшаяся как место ссылки для заключенных, Новая Каледония постепенно стала развиваться благодаря богатым запасам никеля. Местное население, канаки, долгое время боролось за признание своих прав и расширение автономии.