На карибском острове нашли останки древних обезьян. Их съела хищная сова

На острове Эспаньола в Карибском море в одной из пещер были обнаружены окаменелости древних обезьян, которые, как предполагается, были съедены большой хищной совой. Найденные останки проливают свет на жизнь приматов, населявших остров тысячи лет назад. Результаты исследования опубликованы в Journal of Human Evolution.
Окаменелости обезьяны были найдены в затопленной пещере в Доминиканской Республике. Ученые обнаружили семь черепов, пять нижних челюстей и десятки других частей скелета. Исследователи отмечают, что останки принадлежат виду Antillothrix bernensis, который вымер 10 тыс. лет назад.
Останки обезьян были найдены благодаря усилиям команды дайверов из Спелеологического общества Доминиканской Республики. Первый череп молодой обезьяны был обнаружен в 2009 году, а последняя находка была сделана в 2018-м.
Анализ показал, что самцы и самки обезьян с Эспаньолы были примерно одного размера и весили до2 кг. Это может означать, что обезьяны жили в небольших семейных группах, а их рацион состоял преимущественно из фруктов.
Исследователи считают, что обезьяны неслучайно оказались на дне пещеры. По словам профессора анатомии и эволюции Шивон Кук, повреждения на останках могут указывать на то, что приматы стали жертвами хищной совы. Некоторые черепа и челюсти обезьян имеют характерные следы, которые совпадают с теми, что оставляют совы, когда поедают своих жертв.
Дальнейшие исследования останков Antillothrix bernensis помогут еще лучше понять биологическое разнообразие острова Эспаньола в прошлом. В тех местах, где жили эти приматы, обитали также гигантские ленивцы, крупные грызуны и другие животные, многие из которых уже вымерли.
Ранее ученые из Института биоразнообразия и Музея естественной истории Канзасского университета описали последнего нечеловеческого примата, который обитал в Северной Америке незадолго до появления людей. Палеонтологи открыли этот род еще в 1960-х годах, однако до настоящего времени о нем было мало известно. Описанные приматы были представлены двумя видами, которые напоминали небольших лемуров. Скорее всего, они питались фруктами, однако установить это точно крайне сложно.