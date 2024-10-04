На карибском острове нашли останки древних обезьян. Их съела хищная сова

Ранее ученые из Института биоразнообразия и Музея естественной истории Канзасского университета описали последнего нечеловеческого примата, который обитал в Северной Америке незадолго до появления людей. Палеонтологи открыли этот род еще в 1960-х годах, однако до настоящего времени о нем было мало известно. Описанные приматы были представлены двумя видами, которые напоминали небольших лемуров. Скорее всего, они питались фруктами, однако установить это точно крайне сложно.