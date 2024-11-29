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На Камчатке зафиксировали первый случай репродуктивной изоляции гольцов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Ученые Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга совместно с коллегами из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова обнаружили уникальный случай репродуктивной изоляции гольцов в озере Горное, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Источник: РИА "Новости"

«Главной особенностью обнаруженной популяции является ее полная изоляция от проходной мальмы (рыба рода гольцов — прим. ТАСС), обитающей в реке Кирганик. В то время как мальма в бассейне реки Камчатка регулярно мигрирует между океаном и нерестовыми притоками, популяция озера Горное ведет строго оседлый образ жизни. Предварительные генетические исследования подтвердили наличие достоверных различий между озерным гольцом и проходной мальмой из реки Кирганик. Несмотря на кажущуюся простоту ситуации, вероятно, это первый подтвержденный случай репродуктивной изоляции озерной формы от проходной мальмы в экосистеме без географических барьеров для миграции», — цитирует пресс-служба слова заведующей лабораторией КамГУ им. Витуса Беринга Дарьи Паничевой.

Обнаруженный феномен представляет особую научную ценность, так как позволяет оценить скорость накопления мутаций в геноме малочисленной популяции и скорректировать «молекулярные часы» для определения сроков разделения разных лососевых рыб по всему полуострову. Исследование проводится в рамках Межведомственной программы научных исследований Камчатского полуострова и прилегающих акваторий на 2024−2026 годы.