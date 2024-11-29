На Камчатке зафиксировали первый случай репродуктивной изоляции гольцов

«Главной особенностью обнаруженной популяции является ее полная изоляция от проходной мальмы (рыба рода гольцов — прим. ТАСС), обитающей в реке Кирганик. В то время как мальма в бассейне реки Камчатка регулярно мигрирует между океаном и нерестовыми притоками, популяция озера Горное ведет строго оседлый образ жизни. Предварительные генетические исследования подтвердили наличие достоверных различий между озерным гольцом и проходной мальмой из реки Кирганик. Несмотря на кажущуюся простоту ситуации, вероятно, это первый подтвержденный случай репродуктивной изоляции озерной формы от проходной мальмы в экосистеме без географических барьеров для миграции», — цитирует пресс-служба слова заведующей лабораторией КамГУ им. Витуса Беринга Дарьи Паничевой.