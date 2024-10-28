На Камчатке ввели контроль за ценами на куриные яйца. Что происходит

ВГП — это острая инфекционная болезнь, которая представляет опасность и для человека. У диких птиц грипп протекает бессимптомно, среди домашних птиц инфекция также может протекать без симптомов или привести к уменьшению кладки яиц и заболеваниям дыхательной системы. Кроме того, грипп птиц может протекать и в молниеносной форме, которая приводит к быстрой гибели птицы от системного поражения без каких-либо предварительных симптомов (это и есть ВГП).