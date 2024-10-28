На Камчатке ввели контроль за ценами на куриные яйца. Что происходит

Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил установить в регионе особый контроль за ценообразованием на куриные яйца. Решение было принято после повышенного падежа птиц на птицефабрике в поселке Пионерский. Кроме того, было поручено осуществить дополнительные закупки на других птицефабриках, сообщается на официальном сайте исполнительных органов Камчатского края.
«Прошу внимательно отслеживать обоснованность ценообразования и динамику колебания цен — нужно в сотрудничестве с Федеральной антимонопольной службой контролировать эту ситуацию и не допустить необоснованного завышения цен со стороны предпринимательского сообщества в Камчатском крае. Напомню, что у нас на подходе праздничные дни. Прошу также обеспечить контроль благополучия продукции, уже находящейся в продаже», — говорит Владимир Солодов.
Глава региона назвал главной задачей «быстрое восстановление работоспособности птицефабрики».
Ранее на официальном сайте Камчатского края сообщили о выявлении высокопатогенного гриппа птиц (ВГП) на птицефабрике «Пионерская».
ВГП — это острая инфекционная болезнь, которая представляет опасность и для человека. У диких птиц грипп протекает бессимптомно, среди домашних птиц инфекция также может протекать без симптомов или привести к уменьшению кладки яиц и заболеваниям дыхательной системы. Кроме того, грипп птиц может протекать и в молниеносной форме, которая приводит к быстрой гибели птицы от системного поражения без каких-либо предварительных симптомов (это и есть ВГП).
У заболевших птиц наблюдается необычное поведение, их движения несогласованны, нет реакции на внешние раздражители, а состояние угнетенное.
Первые симптомы после заражения у человека могут появиться от нескольких часов до пяти дней. Недуг начинается с озноба, температура повышается до 38 градусов и выше. Заболевший испытывает мышечные и головные боли, боль в горле. Также могут наблюдаться водянистый жидкий стул и многократная рвота. «Через 2−3 дня появляются затрудненное дыхание и влажный кашель, часто с примесью крови». В числе осложнений — пневмония, сердечно-сосудистые и почечные заболевания.
Профилактики гриппа птиц у людей
Соблюдение правил личной гигиены (в том числе нельзя хранить сырое мясо птицы и яйца вместе с хлебом, сыром, колбасой, кондитерскими изделиями и другими продуктами, которые не подвергнуться тепловой обработке).
Покупать мясо птицы и яйца следует в местах санкционированной торговли, где могут предъявить ветеринарные сопроводительные документы на продукцию.
Есть мясо птицы и яйца только после термической обработки. Яйца птицы нужно варить не меньше 10 мин, а мясо — не меньше 30 минут при температуре 100.
Необходимо исключить контакт с водоплавающими и синантропными птицами, в том числе павшими (это голуби, воробьи, вороны, чайки и другие).
В Минсельхозе Камчатского края попросили жителей региона при нахождении трупов птиц или выявлении больной птицы (на улице или в личном хозяйстве) немедленно сообщать об этом в госветслужбу или территориальные подразделения по месту обнаружения или содержания птицы. По возникшим вопросам жители Камчатки могут позвонить по номеру