На Камчатке второй день спасают застрявших на мелководье косаток

Утром 3 октября Андрей Воровский сообщил, что из лимана косатки все еще не вышли — лишь переместились на два километра ближе к устью, в более глубокое место. Глава района выразил надежду, что в ближайшее время у косаток все получится. Не получилось. Косатки, только почувствовавшие воздух свободы, вновь оказались на мели.