На Камчатке второй день спасают застрявших на мелководье косаток

Уже два дня вся страна следит за небольшим семейством косаток, которые никак не могут выбраться из лимана в устье реки Большая Воровская. Информация о стае китообразных, попавших в беду, первоначально появилась утром 2 октября.
«На месте оказалось, что глава семейства лежит на боку, остальные рядом. Все семейство живое. Малыш плачет и жмется к маме», — рассказал Андрей Воровский, глава Соболевского района края.
Прибывшие на место волонтеры и спасатели перевернули отца семейства и в ожидании прилива стали поливать пострадавших водой, периодически перемещая их в более глубокие места, перенося на брезенте вручную. Мотопомпы решили не использовать, чтобы не пугать животных.
Несколько часов спустя министр Камчатки по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев доложил, что спасательная операция завершена, а косатки пустились в свободное плавание. Но Лебедев уточнил, что об окончательном спасении можно будет говорить только утром 3 октября, когда станет ясно, смогло ли семейство найти выход из устья реки.
Утром 3 октября Андрей Воровский сообщил, что из лимана косатки все еще не вышли — лишь переместились на два километра ближе к устью, в более глубокое место. Глава района выразил надежду, что в ближайшее время у косаток все получится. Не получилось. Косатки, только почувствовавшие воздух свободы, вновь оказались на мели.
Спасатели и волонтеры вновь пришли на помощь косаткам и начали поливать их водой, чтобы у тех не пересыхала кожа, и продолжают надеяться на скорое спасение семейства.
Ведут себя косатки мирно, они вовсе не похожи на тех, что этим летом атаковали суда по всему миру, и ждут прилива больше, чем их спасатели.