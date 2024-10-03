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На Камчатке второй день спасают застрявших на мелководье косаток

В кадре: «нелегкая это работа».

Уже два дня вся страна следит за небольшим семейством косаток, которые никак не могут выбраться из лимана в устье реки Большая Воровская. Информация о стае китообразных, попавших в беду, первоначально появилась утром 2 октября.

«На месте оказалось, что глава семейства лежит на боку, остальные рядом. Все семейство живое. Малыш плачет и жмется к маме», — рассказал Андрей Воровский, глава Соболевского района края.

Прибывшие на место волонтеры и спасатели перевернули отца семейства и в ожидании прилива стали поливать пострадавших водой, периодически перемещая их в более глубокие места, перенося на брезенте вручную. Мотопомпы решили не использовать, чтобы не пугать животных.

Несколько часов спустя министр Камчатки по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев доложил, что спасательная операция завершена, а косатки пустились в свободное плавание. Но Лебедев уточнил, что об окончательном спасении можно будет говорить только утром 3 октября, когда станет ясно, смогло ли семейство найти выход из устья реки.

Утром 3 октября Андрей Воровский сообщил, что из лимана косатки все еще не вышли — лишь переместились на два километра ближе к устью, в более глубокое место. Глава района выразил надежду, что в ближайшее время у косаток все получится. Не получилось. Косатки, только почувствовавшие воздух свободы, вновь оказались на мели.

«Сегодня утром они уплыли с мелководья в сторону открытого моря. К сожалению, животным не удалось найти узкий выход из лимана и во время отлива они снова оказались на мелководье», — сообщили по поводу судьбы животных в МЧС России.

Спасатели и волонтеры вновь пришли на помощь косаткам и начали поливать их водой, чтобы у тех не пересыхала кожа, и продолжают надеяться на скорое спасение семейства.

Ведут себя косатки мирно, они вовсе не похожи на тех, что этим летом атаковали суда по всему миру, и ждут прилива больше, чем их спасатели.