На Камчатке в 2024 году обнаружили 50 новых для края видов чужеродных растений

«Среди наиболее значимых находок из порядка 50 видов — амброзия полыннолистная, обнаруженная на территории между Петропавловском-Камчатским и Елизово. Это крайне опасный карантинный сорняк. Даже единичное обнаружение этого растения часто приводит к введению особого режима на целых сельскохозяйственных угодьях. На Камчатке этот вид был зафиксирован нашей исследовательской группой впервые. Серьезных опасений ситуация не вызывает — амброзия является однолетним растением и в условиях камчатского климата не успевает образовать семена», — рассказывает Кожин.