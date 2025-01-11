На Камчатке в 2024 году обнаружили 50 новых для края видов чужеродных растений

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 января. /ТАСС/. Ученые Камчатского государственного университета (КамГУ) им. Витуса Беринга в 2024 году выявили около 50 новых для Камчатки чужеродных видов растений — таких, которые вне естественного ареала активно размножаются, расселяются и внедряются в природные растительные сообщества региона. Об этом рассказал ТАСС научный сотрудник Молодежной лаборатории исследования антропогенной динамики экосистем КамГУ им. Витуса Беринга Михаил Кожин.
«Среди наиболее значимых находок из порядка 50 видов — амброзия полыннолистная, обнаруженная на территории между Петропавловском-Камчатским и Елизово. Это крайне опасный карантинный сорняк. Даже единичное обнаружение этого растения часто приводит к введению особого режима на целых сельскохозяйственных угодьях. На Камчатке этот вид был зафиксирован нашей исследовательской группой впервые. Серьезных опасений ситуация не вызывает — амброзия является однолетним растением и в условиях камчатского климата не успевает образовать семена», — рассказывает Кожин.
По словам ученого, другие новые для Камчатки виды включают василек фригийский и клевер средний. При этом, если амброзия попала на территорию Камчатки как засоритель посевных материалов для благоустройства дорожных территорий, то васильки и клевера попали на поля как сопутствующие виды в травосмесях для создания полей многолетних трав.
Также часть обнаруженных растений связана с пищевыми отходами — например, крыжовник, найденный по обочинам дорог. Тревогу у ученых вызывает активное распространение различных видов клевера, которые захватывают новые территории полуострова. «За последнее десятилетие эти клевера массово расселяются по Камчатке. Мы обнаружили множество местонахождений лугового клевера, который особенно агрессивен в своем распространении», — отмечает Михаил Кожин.
Уточняется, что исследователи работали в двух экспедиционных отрядах. Первая группа изучала районы Елизово и Петропавловска-Камчатского, уделяя особое внимание чужеродным видам, а вторая — обследовала территории сельскохозяйственных предприятий в районах Елизово, Сокоча, Усть-Большерецка, Эссо и Мильково, а также придорожные участки. Исследование проведено в рамках программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты». Результаты работы планируется опубликовать летом 2025 года в виде обширного дополнения к флоре Камчатки.
Как сообщили ТАСС в университете, изучение новых видов растений имеет важное практическое значение. «Для принятия эффективных управленческих решений необходимо иметь полное понимание ситуации. Располагая исчерпывающим перечнем произрастающих видов, мы можем классифицировать их по степени опасности, определить недолговечные виды, а также выявить наиболее подходящие для культивирования растения — декоративные, эффективные и экологически безопасные», — рассказали в вузе.