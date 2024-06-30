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На Камчатке туристы 15 километров несли уставшего пса на руках

«Он на чилле, на расслабоне», — комментируют ситуацию туристы.

«Голубые озера» — система озер на юге Камчатки, около Петропавловска-Камчатского. Эти невероятно красивые места популярны у туристов, хотя путь к ним не самый близкий — 15 километров пешком в одну сторону.

Недавно одна группа туристов взяла с собой в поход пса. Поначалу животному нравилось путешествие и природа Камчатки, но обратную дорогу пес уже не осилил. Тогда туристы смастерили самодельные носилки и все 15 километров пронесли животное на руках, а еще записали видео, которое выложили в сеть. Милый ролик с уставшим, но довольным псом опубликовало издание Tour Dom.

«Лежит, балдеет. Ну конечно, я бы тоже балдела!», — комментирует одна из туристок на видео.

О собаках важно заботиться — недавно делились советами психолога, как правильно успокоить пса после фейерверков.

Георгий Мазуркевич