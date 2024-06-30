На Камчатке туристы 15 километров несли уставшего пса на руках

Недавно одна группа туристов взяла с собой в поход пса. Поначалу животному нравилось путешествие и природа Камчатки, но обратную дорогу пес уже не осилил. Тогда туристы смастерили самодельные носилки и все 15 километров пронесли животное на руках, а еще записали видео, которое выложили в сеть. Милый ролик с уставшим, но довольным псом опубликовало издание Tour Dom.