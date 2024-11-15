На Камчатке спасли косатку, угодившую в плен мелководья

Напомним, косатку обнаружили на берегу неподалёку от камчатского села Устьевое 14 ноября. На место приехала большегрузная техника, которая помогла переместить животное ближе к воде, но это не помогло. Спустя сутки на мели косатка ослабла, покрылась микротравмами, а её плавники начали замерзать.