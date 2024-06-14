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На Камчатке школьники займутся разработкой проектов для мониторинга климата

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июня. /ТАСС/. Около 60 школьников на Камчатке в возрасте от 13 до 17 лет разработают проекты по изучению климатических и биологических изменений в регионе в рамках работы проектной школы для учащихся кванториума. Эти исследования будут использовать в своей работе участники Всероссийского форума «Экосистема», который пройдет на Камчатке в августе, сообщили ТАСС руководитель проектной школы Виталий Путилов.

Источник: РИА "Новости"

«Проекты, которые будут разрабатывать ребята на базе детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) “Гагарин”, стану модельными для экологической станции форума “Экосистема”. Почти месяц старшеклассники будут работать над созданием программ по мониторингу климатических и биологических процессов в регионе», — сказал Путилов.

В работе проектной школы принимают участие активисты «Движения первых». Командная работа школьников подразумевает не только техническое взаимодействие для создания сложного продукта, но и развитие коммуникативных навыков, способность к компромиссам и эффективной работе в команде для достижения общих целей. Пять конструкторских бюро на базе ДОЛ «Гагарин» займутся анализом текущей экологической обстановки в мире и на Камчатке, разработкой мобильных автономных станций для сбора данных о состоянии окружающей среды, созданием дизайна сайтов с экологической повесткой и другими активностями.

Благодаря реализации на Камчатке мероприятий нацпроекта «Образование» первый кванториум появился здесь в 2018 на базе регионального центра детского и юношеского технического творчества. В настоящий момент в регионе работает не только стационарный, но и мобильный кванториум.