На Камчатке школьники займутся разработкой проектов для мониторинга климата

В работе проектной школы принимают участие активисты «Движения первых». Командная работа школьников подразумевает не только техническое взаимодействие для создания сложного продукта, но и развитие коммуникативных навыков, способность к компромиссам и эффективной работе в команде для достижения общих целей. Пять конструкторских бюро на базе ДОЛ «Гагарин» займутся анализом текущей экологической обстановки в мире и на Камчатке, разработкой мобильных автономных станций для сбора данных о состоянии окружающей среды, созданием дизайна сайтов с экологической повесткой и другими активностями.