На Камчатке проснулся самый активный вулкан: кому угрожает извержение

На востоке Камчатки зафиксирована новая фаза активности вулкана Карымский. По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), 10 мая утром над кратером исполина поднялся столб пепла высотой до 3,5 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 21 километр в восточно-юго-восточном направлении.
По данным специалистов, извержение может представлять угрозу для авиации, так как пепел в атмосфере снижает видимость и может повредить двигатели самолётов. В районе извержения установлен оранжевый код авиационной опасности. Туристам и местным жителям рекомендовано воздержаться от посещения близлежащих районов.
Высота вулкана — 1469 метров. Извержения на Карымском происходят регулярно — предыдущий пепловый выброс зафиксирован 22 июня 2024 года. Тогда пепел поднялся на три километра.
Сейчас под угрозой пеплопада находятся юго-западные районы полуострова, включая Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, а также Елизовский и Усть-Большерецкий округа. В случае ухудшения погодных условий и изменения направления ветра география распространения пепла может расшириться. Власти рекомендуют закрывать окна, избегать длительного пребывания на улице и использовать маски при необходимости.
Камчатка является одним из наиболее вулканически активных регионов мира — на полуострове расположено около 30 действующих вулканов. В апреле 2023 года мощное извержение вулкана Шевелуч привело к выпадению многосантиметрового слоя пепла в населённых пунктах. В октябре того же года Ключевской вулкан выбросил столб пепла на высоту до 15 километров, что вызвало перекрытие дорог и временное прекращение движения транспорта из-за схода лавовых потоков.
Сейсмологи продолжают наблюдение за активностью Карымского и не исключают новых выбросов в ближайшие дни.