На Камчатке проснулся самый активный вулкан: кому угрожает извержение

Камчатка является одним из наиболее вулканически активных регионов мира — на полуострове расположено около 30 действующих вулканов. В апреле 2023 года мощное извержение вулкана Шевелуч привело к выпадению многосантиметрового слоя пепла в населённых пунктах. В октябре того же года Ключевской вулкан выбросил столб пепла на высоту до 15 километров, что вызвало перекрытие дорог и временное прекращение движения транспорта из-за схода лавовых потоков.