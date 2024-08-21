На Камчатке последняя носительница редкого языка помогла ученым сохранить его

Правдошина живет в селе Тигиль на одноименной реке. В детстве и юности ей, как и жителям ее родного села Седанка, стоявшего также на реке Седанке, притоке Тигиля, пришлось пережить два переселения. В 1940 году всем жителям было поручено разобрать свои избы, сделать из них плоты и переехать вниз по реке. А затем, в 1952 году, переселение повторилось, еще ниже по течению, в Тигиль.