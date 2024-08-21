На Камчатке последняя носительница редкого языка помогла ученым сохранить его

ТАСС, 21 августа. — Специалисты-филологи Камчатского государственного университета (КамГУ) им. Витуса Беринга завершили исследование воспоминаний последней носительницы северного диалекта ительменского языка Людмилы Правдошиной, сообщили в пресс-службе вуза. Ученые создали на основании рассказов Правдошиной звуковой словарь диалекта, который поможет сохранить уникальный язык.
«86-летняя Людмила Егоровна Правдошина на протяжении трех лет рассказывала исследователям об истории своего родного села Седанка. Во время последней экспедиции, летом 2024 года, было записано 77 часов материала, охватывающего различные аспекты жизни ительменов», — отметили в пресс-службе.
В рамках проекта создан уникальный звуковой словарь северного диалекта ительменского языка, рассказала заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН, ведущий научный сотрудник молодежной лаборатории лингвистической антропологии КамГУ Ольга Казакевич.
Мы записали тематические списки ительменской лексики со словоформами для звукового словаря. Это уникальный материал, который позволит сохранить не только значения слов, но и их подлинное звучание.
Язык и история малой родины
Правдошина живет в селе Тигиль на одноименной реке. В детстве и юности ей, как и жителям ее родного села Седанка, стоявшего также на реке Седанке, притоке Тигиля, пришлось пережить два переселения. В 1940 году всем жителям было поручено разобрать свои избы, сделать из них плоты и переехать вниз по реке. А затем, в 1952 году, переселение повторилось, еще ниже по течению, в Тигиль.
После выхода на пенсию Правдошина зарегистрировала родовые земли на территории, прилегающей к ее бывшему родному селу. Ее дети и внуки приезжают туда рыбачить и собирать ягоды.
«История Седанки, рассказанная Людмилой Егоровной Правдошиной, это повествование о способности народа сохранять свою идентичность даже в сложных условиях. Рассказы очевидцев представляют большую ценность для сохранения культурного наследия ительменов», — подчеркнула Казакевич.
Результаты исследования будут использованы учеными КамГУ для создания подробной карты исторических перемещений ительменских поселений, а также для разработки программ по сохранению и возрождению ительменского языка и культуры.