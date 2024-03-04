На Камчатке популяцию редких орланов будут отслеживать с помощью дронов

Он добавил, что данный метод — новаторство в орнитологии, ранее не использовался исследователями для учета крупных пернатых хищников. Ученые подобрали оптимальную высоту, на которой птицы не пугаются коптера, после этого провели съемку в инфракрасном режиме на модельных участках в пределах южного побережья озера, отсняв всех находящихся там орланов. Данная работа была бы невозможна без тесного сотрудничества университета и Кроноцкого государственного заповедника. Исследование позволит получить ценные данные о жизни и поведении птиц, а также поможет разработать рекомендации по охране этих редких птиц. Научное исследование проходит в рамках реализации программы «Приоритет-2030» нацпроекта «Наука и университеты».