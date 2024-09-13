Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке планируют установить прогнозирующий активность вулканов комплекс

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Участники мероприятия-спутника Конгресса молодых ученых, который 11—13 сентября проходит в Петропавловске-Камчатском, предложили установить в районе Авачинского и Корякского вулканов геофизический комплекс, работающий за счет тепла земли.

Источник: РИА "Новости"

Планируется, что он может начать работу в 2026 году, сообщил ТАСС директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

«По итогам трехдневных обсуждений в рамках мероприятия-спутника был предложен проект по созданию геофизического центра в районах вулканов Корякский и Авачинский. Установленное оборудование будет помогать ученым прогнозировать извержение вулканов, их сценарии, фиксировать нарастающую активность исполинов. Это крайне важно для Петропавловск-Камчатской городской агломерации и Елизовского муниципального района, где сейчас активно развивается туризм, строятся дороги, большие социальные объекты. Есть силы, средства и люди для установки такого геофизического центра. Если мы получим соответствующую поддержку, то он может заработать уже в 2026 году», — рассказал ученый.

Он добавил, что такой центр, по мнению ученых, должен работать за счет тепла земли: «Мы можем забуриться в районе вулканов на небольшую глубину и для работы комплекса начать использовать температуры порядка 100−200 градусов для выработки электроэнергии. На ней наша станция и сможет работать», — рассказал Алексей Озеров.

IV Конгресс молодых ученых пройдет 20—22 ноября 2024 года на федеральной территории Сириус. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс объединяет ярких лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное — молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран. Результаты работы более 100 участников мероприятия-спутника на Камчатке будут представлены на Конгрессе молодых ученых в Сочи.