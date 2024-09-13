На Камчатке планируют установить прогнозирующий активность вулканов комплекс

«По итогам трехдневных обсуждений в рамках мероприятия-спутника был предложен проект по созданию геофизического центра в районах вулканов Корякский и Авачинский. Установленное оборудование будет помогать ученым прогнозировать извержение вулканов, их сценарии, фиксировать нарастающую активность исполинов. Это крайне важно для Петропавловск-Камчатской городской агломерации и Елизовского муниципального района, где сейчас активно развивается туризм, строятся дороги, большие социальные объекты. Есть силы, средства и люди для установки такого геофизического центра. Если мы получим соответствующую поддержку, то он может заработать уже в 2026 году», — рассказал ученый.