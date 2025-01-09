На Камчатке открыли ранее неизвестный вид растений

«После долгой поездки мы остановились размять ноги. Во время прогулки обнаружили не только большое скопление маслят, но и неизвестное бесхлорофилльное сапрофитное растение. Это вызвало у меня особый интерес, поскольку бесхлорофилльных растений на Камчатке довольно мало», — говорит Михаил Кожин.