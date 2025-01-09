На Камчатке открыли ранее неизвестный вид растений

На Камчатке обнаружили ранее неизвестный вид растений — его назвали «подъельник подбуковый». Открытие совершили сотрудники Молодежной лаборатории исследования антропогенной динамики экосистем КамГУ им. Витуса Беринга под руководством кандидата биологических наук Михаила Кожина, сообщается на сайте вуза.
Новый вид растений заметили в еловом лесу по пути к поселку Эссо.
«После долгой поездки мы остановились размять ноги. Во время прогулки обнаружили не только большое скопление маслят, но и неизвестное бесхлорофилльное сапрофитное растение. Это вызвало у меня особый интерес, поскольку бесхлорофилльных растений на Камчатке довольно мало», — говорит Михаил Кожин.
Хлорофилл — зеленый пигмент, отвечающий за проведение фотосинтеза (процесс образования органических веществ, при котором растения выделяют кислород и поглощают углекислый газ). У подъельника подбукового беловатый или желтый цвет.
Сапрофиты — организмы, которые живут в симбиозе с грибами и питаются по большей части разлагающимся опадом растений. Подъельник подбуковый получает необходимые для жизни вещества от грибов, которые также могут находиться в симбиозе с деревьями.
«Вопрос, считать ли подъельник паразитом для хвойных деревьев, пока нерешенный», — добавили в публикации.