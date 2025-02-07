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На Камчатке назвали причину выхода медведей-шатунов к людям

В краевом Министерстве лесного и охотничьего хозяйства считают, что ей стало холодное лето.

Источник: Заповедник "Остров Врангеля"/Wrangel Island

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Основной причиной участившихся случаев встреч медведей-шатунов с людьми охотоведы на Камчатке называют холодное лето, которое не позволило хищникам набрать достаточную массу для залегания в спячку. Об этом ТАСС сообщили в краевом Министерстве лесного и охотничьего хозяйства.

«Массового характера выхода медведей-шатунов мы не фиксируем, но количество выходов выше обычного. Из-за холодного лета на юге полуострова случился массовый неурожай нажировочных кормов бурого медведя: рябины, голубики, жимолости, орехов, кедрового стланика. Положение усугубило плохое прохождение рыбы в реках по всему Дальнему Востоку. Не все медведи смогли набрать достаточный вес для залегания», — рассказали в профильном министерстве.

Там добавили, что всего с начала года поступило 12 сообщений о выходе не залегших в спячку медведей к людям, произведено семь вынужденных отстрелов.

В конце 2024 года медведь-шатун на Камчатке убил человека, хотя обычно камчатские медведи залегают в спячку в середине ноября.