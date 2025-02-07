На Камчатке назвали причину выхода медведей-шатунов к людям

«Массового характера выхода медведей-шатунов мы не фиксируем, но количество выходов выше обычного. Из-за холодного лета на юге полуострова случился массовый неурожай нажировочных кормов бурого медведя: рябины, голубики, жимолости, орехов, кедрового стланика. Положение усугубило плохое прохождение рыбы в реках по всему Дальнему Востоку. Не все медведи смогли набрать достаточный вес для залегания», — рассказали в профильном министерстве.