На Камчатке на мель сели косатки с детенышами. Кадры спасения животных

На Камчатке на мель в Охотском море сели четыре косатки — две взрослые особи и два детеныша, все случилось в лимане недалеко от села Устьевое Соболевского района края. Отец семейства лежал на боку, остальные рядом, все живые. Один детеныш плачет и жмется к маме, поделился наблюдениями глава района Андрей Воровский.
Как пояснил госинспектор Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю Вадим Сафрыгин, сейчас животных волонтеры поливают водой в ожидании прилива. В спасательной операции участвуют более 30 человек, среди которых сотрудники ведомства и волонтеры из числа местных жителей.
Из-за отлива и мелководья млекопитающие не могут дышать, их стараются переместить постепенно на более глубокое место, чтобы в прилив они смогли уплыть в открытое море. Делают это вручную: дно лимана покрыто илом, техника подойти не может. На кадрах видно, что волонтеры не только льют воду на животных, но и похлопывают их по бокам, словно подбадривая.
Глава района Андрей Воровский рассказал, что мотопомпы для полива решили не использовать, чтобы не пугать животных. Самца удалось общими усилиями перевернуть на брюхо.
Весной этого года на Камчатке помогли выбраться на берег собаке, которая дрейфовала на отколовшейся льдине. Все случилось в бухте Бабья на окраине Петропавловска-Камчатского. Вызов спасателям поступил от местных жителей, которые увидели стаю собак на льду и как кусок льдины откололся. В результате животные начали отдаляться от берега. Все успели перепрыгнуть на берег, кроме одной собаки. Для ее спасения специалисты использовали беседку, предназначенную для спуска и подъема водолазов.