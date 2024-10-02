На Камчатке на мель сели косатки с детенышами. Кадры спасения животных

Весной этого года на Камчатке помогли выбраться на берег собаке, которая дрейфовала на отколовшейся льдине. Все случилось в бухте Бабья на окраине Петропавловска-Камчатского. Вызов спасателям поступил от местных жителей, которые увидели стаю собак на льду и как кусок льдины откололся. В результате животные начали отдаляться от берега. Все успели перепрыгнуть на берег, кроме одной собаки. Для ее спасения специалисты использовали беседку, предназначенную для спуска и подъема водолазов.