На какой срок осудили Раскольникова в «Преступлении и наказании»

Вторая причина, которая подталкивала Раскольникова на преступление, была его собственная философская «теория» о том, что необыкновенным людям для достижения высоких целей разрешается проливать кровь. Именно это, по мнению героя романа, отличает Наполеона и ему подобных от слабых натур, удел которых лишь терпеть и повиноваться. «Наполеоном хотел сделаться, потому и убил» — заявит он впоследствии. Также он объяснял, что убийство было для него испытанием, чтобы убедиться: «тварь ли я, дрожащая, или право имею».