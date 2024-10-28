На какой срок осудили Раскольникова в «Преступлении и наказании»

Главный герой романа «Преступление и наказание», как следует из названия, в самом начале книги совершил жуткое преступление, а в конце отправился отбывать наказание. Если что, это не спойлер — сам Достоевский придумал такое название и, как автор, считал, что самое интересное как раз не в двойном убийстве, а в последующем раскаянии, явке с повинной, а также приговоре, которые в совокупности дают Раскольникову шанс спасти свою душу.
Какое преступление совершил Раскольников?
Родион Романович Раскольников, как следует из первых глав романа «Преступление и наказание», задумал и осуществил преднамеренное убийство богатой старухи-процентщицы Алены Ивановны. А также ее сестры Лизаветы, которая стала случайной свидетельницей его преступления. Обеих женщин Раскольников зарубил топором.
Одним из мотивов убийства он называл желание вырваться из нищеты, поскольку у процентщицы он планировал забрать не менее 3000 рублей. Эти деньги позволили бы бывшему студенту вернуться в университет, помочь деньгами матери и сестре, которые также жили в бедности, и в целом обеспечить себе светлое будущее.
Вторая причина, которая подталкивала Раскольникова на преступление, была его собственная философская «теория» о том, что необыкновенным людям для достижения высоких целей разрешается проливать кровь. Именно это, по мнению героя романа, отличает Наполеона и ему подобных от слабых натур, удел которых лишь терпеть и повиноваться. «Наполеоном хотел сделаться, потому и убил» — заявит он впоследствии. Также он объяснял, что убийство было для него испытанием, чтобы убедиться: «тварь ли я, дрожащая, или право имею».
Какой приговор вынес Раскольникову суд?
Как пишет сам Достоевский в эпилоге к роману: «Судопроизводство по делу его прошло без больших затруднений. Преступник твердо, точно и ясно поддерживал свое показание, не запутывая обстоятельств, не смягчая их в свою пользу, не искажая фактов, не забывая малейшей подробности. Он рассказал до последней черты весь процесс убийства, разъяснил загадку об убийстве Лизаветы, и в заключение указал камень на дворе, на Вознесенском проспекте, под воротами, под которым найдены были вещи и кошелек. Одним словом, дело вышло ясное».
Явка с повинной поспособствовала тому, что наказание Раскольникову вынесли не самое строгое.
Кроме того, на приговор суда повлияли еще три обстоятельства:
- новейшая теория «временного умопомешательства» (Достоевский называет ее «модной») — многие свидетели, включая доктора Зосимова, подтвердили мрачную ипохондрию, в которой бедный студент пребывал долгие месяцы;
- тот факт, что несмотря на бедность, Раскольников не потратил ни одной копейки из своей добычи — кошелька убитой старухи-процентщицы;
- положительные характеристики. Разумихин дал показания, что обвиняемый в убийстве, хотя и сам жил в нищете, помогал своему бедному университетскому товарищу, а когда тот умер от чахотки — содержал его престарелого отца до самой смерти последнего. Вдова Зарницына на суде рассказала, что однажды ночью во время большого Петербургского пожара, Раскольников вытащил из горящей избы двух маленьких детей, хотя и сам обгорел и чуть не погиб.
В итоге суд вынес довольно мягкий вердикт — вместо 20 лет каторги, которые положены были за двойное убийство, Раскольников получил только 8 лет. Конечно, и 8 лет в сибирской каторге — это суровое наказание, но таким сроком Достоевский давал шанс своему герою. Два десятка лет в сибирских рудниках мало кто выдерживал, это, по сути, был смертный приговор. А восемь лет оставляли надежду вернуться к нормальной жизни после отбывания приговора.