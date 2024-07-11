На какой руке правильно носить часы женщинам?

Народные приметы гласят, что человек, который носит часы на левой руке, смотрит в прошлое. Тот же, кто носит на правой — нацелен на будущее. Следовательно, носить часы лучше на правом запястье, что поможет в выполнении планов не только на рабочем поприще, но и в личной жизни. Эзотерики также уверяют, что если женщина хочет стать более решительной и смелой, то ей следует надевать часы на правое запястье.