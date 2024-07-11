На какой руке правильно носить часы женщинам?

На какой руке нужно носить часы согласно этикету?
Традиционно часы надевают на левую руку. Это связано с тем, что раньше они были механическими и заводить часы было удобнее правой рукой. Есть и практическая сторона вопроса: основная часть населения планеты — правши, следовательно часы удобно надевать на нерабочую руку.
Женщинам этикет предписывает надевать часы на левую руку, а любые другие ювелирные украшения — на правую. Однако сегодня эти нормы не так строги: модницы надевают наручные часы на правую руку, сочетают их с яркими браслетами или же вообще отдают предпочтение кулонам с часами. А совсем отчаянные модницы вешают часики на пояс или щиколотку.
На какой руке рекомендуют носить часы медики?
Медики считают, что все зависит от рабочей руки. Правшам лучше носить часы на левой руке, а левшам — на правой. Это связано с тем, что во время работы рука может увеличиваться в объеме. Соответственно ремешок часов начинает давить на руку, затрудняя кровообращение, что не слишком хорошо для здоровья.
А вот в китайской медицине считают, что по всему телу человека расположены энергетические точки, отвечающие за работу сердца. Так, самая активная точка у женщин находится как раз на правом запястье, поэтому наручные часы лучше надевать на противоположную руку.
У психологов — особое мнение
Согласно научной теории доминирования правого или левого полушарий, на левом запястье часы носят девушки, которые занимаются творчеством, на правую же руку часы надевают девушки, настроенные на построение карьеры. Если вы хотите изменить свой характер, можно попробовать надеть часы на другую руку.
Как нужно носить часы по народным приметам?
Народные приметы гласят, что человек, который носит часы на левой руке, смотрит в прошлое. Тот же, кто носит на правой — нацелен на будущее. Следовательно, носить часы лучше на правом запястье, что поможет в выполнении планов не только на рабочем поприще, но и в личной жизни. Эзотерики также уверяют, что если женщина хочет стать более решительной и смелой, то ей следует надевать часы на правое запястье.
На какой руке часы носят известные женщины?
Звезда «Красотки» Джулия Робертс надевает часы на правую руку, потому что она — левша. Певица Селена Гомес также носит часы на правой руке. Из российских знаменитостей эту моду переняли Тина Канделаки, Ксения Бородина и Виктория Боня.
Принцесса Диана носила часы на левой руке. Однажды СМИ запечатлели ее сразу с двумя хронометрами на левом запястье. Оказалось, что это была не попытка знать точное время или создать новое модное направление. Диана надела часы мужа на удачу, так как хотела поддержать его на соревнованиях. Также на левой руке часы носят актриса Анджелина Джоли, бывшая канцлер Германии Ангела Меркель и политик Хиллари Клинтон.