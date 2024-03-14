На какой руке носят обручальное кольцо в России и других странах: история украшения и связанные с ним традиции

Дело в том, что кольца чаще всего делали не из золота, а из более мягких металлов, которые могли себе позволить большинство семей. Чтобы они не изнашивались слишком быстро, их надевали на руку, которая меньше задействована в работе, ведь большая часть людей и в то время были правшами.