На каком инструменте можно играть, не прикасаясь к нему

В 1919 году Лев Термен, советский инженер, терменвокс — инструмент, который не предполагает физического контакта с ним для извлечения звука. На тот момент даже простая электрическая лампочка вызывала фурор, а музыкальное устройство, основа работы которого — электрический импульс, и вовсе было чем-то за гранью фантастики.
Какой принцип работы терменвокса?
Визуально кажется, будто исполнитель просто делает пассы руками в воздухе, а терменвокс самостоятельно издает звуки. Практически так и есть, только движения руками не случайны.
Основа инструмента — два высокочастотных генератора с постоянной и переменной частотой. В корпус внедрены две металлические антенны: горизонтальная — отвечает за громкость и вертикальная — за высоту тона. Чтобы управлять терменвоксом, нужно воздействовать на электромагнитное поле, создаваемое антеннами: чем ближе к ним руки, тем выше звук или громче.
На что похоже звучание терменвокса?
В звуках терменвокса можно услышать скрипку, виолончель и даже звучание певчего голоса.
Какие известные музыканты использовали терменвокс?
В число легенд, которые использовали инструмент, вошли:
- Led Zeppelin — Whole Lotta Love,
- The Beach Boys — Good Vibrations,
- The Rolling Stones — Please Go Home,
- Pink Floyd — Echoes.