На каком инструменте можно играть, не прикасаясь к нему

Основа инструмента — два высокочастотных генератора с постоянной и переменной частотой. В корпус внедрены две металлические антенны: горизонтальная — отвечает за громкость и вертикальная — за высоту тона. Чтобы управлять терменвоксом, нужно воздействовать на электромагнитное поле, создаваемое антеннами: чем ближе к ним руки, тем выше звук или громче.