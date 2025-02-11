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На каком инструменте можно играть, не прикасаясь к нему

Одним из первых его оценил Владимир Ленин.

Источник: РИА "Новости"

В 1919 году Лев Термен, советский инженер, терменвокс — инструмент, который не предполагает физического контакта с ним для извлечения звука. На тот момент даже простая электрическая лампочка вызывала фурор, а музыкальное устройство, основа работы которого — электрический импульс, и вовсе было чем-то за гранью фантастики.

Какой принцип работы терменвокса?

Визуально кажется, будто исполнитель просто делает пассы руками в воздухе, а терменвокс самостоятельно издает звуки. Практически так и есть, только движения руками не случайны.

Основа инструмента — два высокочастотных генератора с постоянной и переменной частотой. В корпус внедрены две металлические антенны: горизонтальная — отвечает за громкость и вертикальная — за высоту тона. Чтобы управлять терменвоксом, нужно воздействовать на электромагнитное поле, создаваемое антеннами: чем ближе к ним руки, тем выше звук или громче.

На что похоже звучание терменвокса?

В звуках терменвокса можно услышать скрипку, виолончель и даже звучание певчего голоса.

Какие известные музыканты использовали терменвокс?

В число легенд, которые использовали инструмент, вошли:

  • Led Zeppelin — Whole Lotta Love,
  • The Beach Boys — Good Vibrations,
  • The Rolling Stones — Please Go Home,
  • Pink Floyd — Echoes.