На каких авто будем ездить в такси с марта 2026 и что ждет рынок такси

Что собой представляет закон о такси с марта 2026
Суть закона: только «локализованные» или собранные по СПИК
Согласно новому закону, чтобы автомобиль мог быть включен в региональный реестр такси после 1 марта 2026, он должен удовлетворять одному из двух условий:
Иметь заданное число баллов локализации (текущий порог — 3200 баллов).
Быть произведённым в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного в период с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года.
С 1 января 2033 года планируется, что единственным критерием допуска в реестр станет число баллов локализации.
Для ряда регионов предусмотрены отсрочки по вступлению новых правил:
Калининградская область и регионы Сибири — до 1 марта 2028 года.
Регионы Дальнего Востока — до 1 марта 2030 года.
Таким образом, в большинстве субъектов РФ с начала весны 2026 года заработают ужесточенные правила.
Требования к такси с 1 марта 2026
Ниже — ключевые требования к такси с 1 марта 2026:
Минимум 3200 баллов локализации (или иной порог, установленный правительством).
Альтернативный вариант — машина, произведённая в рамках СПИК 2022−2025 годов.
При этом производство комплектующих (лакокрасочные материалы, сварка, покраска и др.) должно происходить в РФ или с использованием российских компонентов, чтобы набрать нужные баллы.
Автомобили премиум-класса, чья цена превышает 4 млн руб., могут быть освобождены от требования локализации, если они уже внесены в реестр до 2026 года.
Также региональные послабления: до отсрочек (Сибирь, ДВ) новые требования не применяются в указанных регионах в первые годы.
Минпромторг получит задачу опубликовать список моделей, которые удовлетворяют требованиям нового закона.
Автомобили такси с 1 марта 2026: кто входит в список
Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей для такси:
◦ Lada: Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel;
◦ УАЗ: Патриот, Хантер;
◦ Sollers: SP7;
◦ Evolute: I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space;
◦ Voyah: Free, Dream, Passion;
◦ Москвич: модели 3, 3е, 6, 8.
Однако окончательный список только предстоит утвердить Минпромторгу.
Некоторые эксперты считают, что под нормы попадет лишь незначительный процент современных иномарок и большинство существующих машин такси — порядка 60% — не соответствуют требованиям нового закона.
Как изменятся цены и тарифы
Основной механизм роста цен
Перевод таксопарков на соответствующие требованиям автомобили потребует значительных инвестиций: закупка новых машин, модернизация производства комплектующих, списание неподходящего автопарка. Всё это создаст дефицит предложения и поднимет себестоимость услуг. Уже сейчас аналитики прогнозируют «колоссальный рост цен на такси», отмечает Lenta.RU.
Из-за сокращения числа допустимых моделей может исчезнуть сегмент бизнес/премиум, поскольку в списках подходящих автомобилей таких моделей почти нет. Поэтому наибольший удар новый закон нанесет по тарифам «Комфорт» и выше, где конкуренция и дифференциация больше завязаны на модельном ряде.
Примерные оценки
По оценкам некоторых изданий, рынок может потерять до 289 млрд рублей и около полумиллиона водителей из-за отказа от неподходящих авто.
Есть предположение, что в краткосрочном периоде тарифы в сегменте «эконом/комфорт» могут вырасти на 10−30% в зависимости от региона и конкуренции.
Однако председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков полагает, что нововведение не повлияет на стоимость тарифов на поездки. Эксперт заявил ВФокусе Mail, что на ценообразование повлияет не новый закон, а подорожание бензина и запчастей.
«Однозначно все подорожает. Закон на это не повлияет, но подорожает все. Все автомобили, которые сегодня используются, они доработают до конца выданного разрешения, а это 5 лет. На цену влияют прежде всего топливо и запчасти. Бензин дорожает каждый день, в некоторых регионах, к примеру в Крыму, он стоит под 80 рублей. Я не хочу загадывать, но обычно рост стоимости на поездки составляет минимум 30%, а то и 50%. В прошлом году бензин был 52 рубля, сейчас уже 60, поэтому я думаю, что процентов на 30 может быть подорожание», — указал собеседник издания.
Кроме того, издержки на обслуживание новых машин (оригинальные запчасти, гарантия, логистика) также могут быть выше, что дополнительно подстегнёт рост тарифов.
Как рынок такси изменится: общие тренды
Сокращение автопарка
Часть водителей и таксопарков не сможет или не захочет перейти на соответствующие нормы, что приведет к уходу части предложения.
Усиление роли крупных игроков и агрегаторов
Крупные сети и агрегаторы смогут быстрее обновить парк, занять лучшие позиции и диктовать тарифы.
Унификация модельного ряда
Во многих городах типичное такси будет представлено ограниченным числом моделей (Lada, Haval и др.), уменьшится разнообразие.
Замедление премиум-сегмента
В премиум-такси могут уйти по нужде: либо агрегаторы будут держать премиум-классы только в крупных городах, либо клиентам предложат «комфорт плюс» на тех же платформах.
Усиление региональных различий
В областных и удаленных городах, где конкуренция слабая и переход к новым нормам сложнее, рост цен может быть более ощутимым.
Региональная картина: где эффект будет сильнее
Московский регион, Санкт-Петербург, крупные города Центрального региона
Здесь конкуренция жесткая, многие таксопарки уже ориентируются на стандартизированные модели. Перевод на новый парк будет болезненным, но осуществимым. Вероятна умеренная корректировка тарифов и перераспределение долей между игроками.
Средняя полоса, Поволжье, Урал
Здесь сезонный спрос, меньшая плотность заказов. Подорожание и уход части парка может привести к дефициту машин в пиковые часы, что сильнее ударит по доступности такси.
Сибирь, Дальний Восток, Калининград
В этих регионах предусмотрены отсрочки до 2028−2030 годов, что дает временную «передышку» рынкам. Тем не менее, когда норма начнёт действовать, эффект будет сильный: дефицит моделей, нехватка финансирования, слабая локальная инфраструктура.
Регионы с низкой конкуренцией
Там, где на одну компанию приходится большой район, рост тарифов будет менее заметен, потому что пассажиры просто остаются с тем, что есть.
Что ждать водителям и пассажирам
Пассажирам стоит готовиться к росту тарифов, особенно в сегментах «комфорт» и выше.
Водителям без «локализованных» машин важно внести их в реестр до 1 марта 2026, если планируется работать дальше.
Крупным таксопаркам и агрегаторам выгодно заранее закупить подходящие автомобили и оптимизировать модельный ряд.
В отдалённых регионах стоит внимательно следить за сроками отсрочек и локальными законами.
Новый закон о такси с марта 2026 в итоге станет мощным фактором перегруппировки рынка, усиления диктата агрегаторов и роста тарифов.