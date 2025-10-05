На каких авто будем ездить в такси с марта 2026 и что ждет рынок такси

Есть предположение, что в краткосрочном периоде тарифы в сегменте «эконом/комфорт» могут вырасти на 10−30% в зависимости от региона и конкуренции.

Однако председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков полагает, что нововведение не повлияет на стоимость тарифов на поездки. Эксперт заявил ВФокусе Mail, что на ценообразование повлияет не новый закон, а подорожание бензина и запчастей.

«Однозначно все подорожает. Закон на это не повлияет, но подорожает все. Все автомобили, которые сегодня используются, они доработают до конца выданного разрешения, а это 5 лет. На цену влияют прежде всего топливо и запчасти. Бензин дорожает каждый день, в некоторых регионах, к примеру в Крыму, он стоит под 80 рублей. Я не хочу загадывать, но обычно рост стоимости на поездки составляет минимум 30%, а то и 50%. В прошлом году бензин был 52 рубля, сейчас уже 60, поэтому я думаю, что процентов на 30 может быть подорожание», — указал собеседник издания.