На какие хронические заболевания указывает хруст в спине?

Почему хрустит спина?
Щелчки и ощущения трения в позвоночнике в основном являются следствием механического соприкосновения поверхностей суставов. Такие явления бывают у молодых девушек худощавого телосложения.
В каждом позвонке есть пространство с суставной жидкостью. Иногда пространство увеличивается, давление в нем понижается и формируются пузырьки, которые лопаются со звуком, похожим на хруст.
Но иногда хруст не безобиден. Например, если хрустит в пояснице при нагибании. Это может происходить из-за разрушения межпозвоночных дисков.
Хирург Михаил Рязанцев объясняет, что среди причин, вызывающих хруст в спине, может быть: слабость мышечного корсета, грыжи и протрузии.
«Кроме того, подобный ответ организма может быть косвенным признаком артроза», — предупредил Рязанцев.
Он также объяснил, что щелчки и хруст — распространенное явление, потому что «в организме есть много мест, в которых сухожилия и мышцы располагаются рядом с костными структурами, а во время движения суставы трутся, соскальзывают или перескакивают между собой».
Когда хруст в позвоночнике опасен?
Когда он вызывает боль: резкую или тянущую. А также если сопровождается отеком.
Терапевт Артем Ранюшкин считает, что любой хруст говорит о том, что есть проблемы с мышцами и их нужно решать.
«Иначе впоследствии это может привести к защемлениям нервов», — предупредил он.