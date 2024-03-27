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На какие хронические заболевания указывает хруст в спине?

Хруст может появляться в разных частях тела: в спине, в пальцах и даже в легких при прослушивании стетоскопом. Хруст может не быть патологией, если он не вызывает болезненных ощущений. Но иногда щелчки в спине и хруст указывает на болезни.

Источник: Freepik

Почему хрустит спина?

Щелчки и ощущения трения в позвоночнике в основном являются следствием механического соприкосновения поверхностей суставов. Такие явления бывают у молодых девушек худощавого телосложения.

В каждом позвонке есть пространство с суставной жидкостью. Иногда пространство увеличивается, давление в нем понижается и формируются пузырьки, которые лопаются со звуком, похожим на хруст.

Но иногда хруст не безобиден. Например, если хрустит в пояснице при нагибании. Это может происходить из-за разрушения межпозвоночных дисков.

Хирург Михаил Рязанцев объясняет, что среди причин, вызывающих хруст в спине, может быть: слабость мышечного корсета, грыжи и протрузии.

«Кроме того, подобный ответ организма может быть косвенным признаком артроза», — предупредил Рязанцев.

Он также объяснил, что щелчки и хруст — распространенное явление, потому что «в организме есть много мест, в которых сухожилия и мышцы располагаются рядом с костными структурами, а во время движения суставы трутся, соскальзывают или перескакивают между собой».

Когда хруст в позвоночнике опасен?

Когда он вызывает боль: резкую или тянущую. А также если сопровождается отеком.

Терапевт Артем Ранюшкин считает, что любой хруст говорит о том, что есть проблемы с мышцами и их нужно решать.

«Иначе впоследствии это может привести к защемлениям нервов», — предупредил он.