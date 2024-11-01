На Хэллоуин торговый центр в Англии посетило более тысячи призраков

Торговый центр в Дорчестере (Англия) запланировал побить мировой рекорд по «посещаемости привидениями», организовав тематическую акцию на Хэллоуин.
Вечером 31 октября организаторы пригласили людей в костюмах привидений, чтобы установить новый рекорд Гиннесса. В этом году 1025 человек поддержали забавную идею, став участниками необычного мероприятия.
В прошлом году на аналогичную акцию собрались всего 204 участника в костюмах привидений. Организаторы обвинили в провале проливные дожди.
Известно, что предыдущий рекорд был установлен в Японии в 2023 году. Тогда инициативу собраться в одном месте в костюмах привидений поддержали 1024 человека.
О других необычный рекордах: ранее рассказывали, что мужчина проплыл на 550-килограммовой тыкве 73 км по реке.