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На Хэллоуин торговый центр в Англии посетило более тысячи призраков

1025 человек в костюмах привидений посетили торговый центр в Дорчестере в рамках тематической акции.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Dorset Bays

Торговый центр в Дорчестере (Англия) запланировал побить мировой рекорд по «посещаемости привидениями», организовав тематическую акцию на Хэллоуин.

Вечером 31 октября организаторы пригласили людей в костюмах привидений, чтобы установить новый рекорд Гиннесса. В этом году 1025 человек поддержали забавную идею, став участниками необычного мероприятия.

В прошлом году на аналогичную акцию собрались всего 204 участника в костюмах привидений. Организаторы обвинили в провале проливные дожди.

Известно, что предыдущий рекорд был установлен в Японии в 2023 году. Тогда инициативу собраться в одном месте в костюмах привидений поддержали 1024 человека.

О других необычный рекордах: ранее рассказывали, что мужчина проплыл на 550-килограммовой тыкве 73 км по реке.